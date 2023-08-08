中国称计划规范人脸识别技术应用

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根据中国周二8月8号公布的一份法规草案，在中国使用面部识别技术的公司在收集个人信息前必须获得同意或法律授权。

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中国国家互联网信息办公室8日发布《人脸识别技术应用安全管理规定(试行)(征求意见稿)》，称其目的是规范人脸识别技术应用，保护个人信息权益及其他人身和财产权益，维护社会秩序和公共安全。并指出，公众可以通过多种途径和方式提出反馈意见，截止时间为2023年9月7日。

法新社报道，中国是世界上监控摄像头数量最多的国家之一，功能最强大的摄像及设备覆盖中国各地，与面部识别技术相结合，为执法提供了便利。

在某些私人场所，特别是在住宅、企业和酒店的入口处，使用这种技术来识别人的身份也越来越普遍。通过面部识别进行支付的技术也在不断发展。

不过，最新相关意见稿规定，面部识别只能在 "具有特定的目的和充分的必要性绝对必要的情况下 "使用，应首先使用其他非生物手段来验证身份。

意见稿还补充说，使用这种技术 "处理面部信息必须依法征得个人或书面同意"。也规定："除维护国家安全外，任何组织或个人不得使用人脸识别技术分析种族或宗教归属......"。

法新社报道指出，美国财政部已将几家中国公司列入黑名单，指责它们在新疆镇压的背景下开发了专门识别中国维吾尔族成员的技术。

商汤科技（SenseTime） 公司就是其中之一，该公司设计的面部和图像识别应用程序主要用于人群监控和身份验证。

中国在这一领域有许多初创企业。 在今年 6 月于北京举行的一次展览上，多家公司展示了能够识别 "不良 "行为并在 100 多米外扫描人脸的 AFP 产品。

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