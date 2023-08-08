日本政府否定《华盛顿邮报》有关中国黑客窃取日本防卫机密的报道

日本/中国/黑客

8日上午，日本内阁官房长官松野博一在记者会上，在谈及《华盛顿邮报》报道说：2020年秋季，中国军方侵入处理机密情报的日本防卫网络一事时表示：我们尚未证实日本掌握的机密情报因网络攻击而泄露的事实，但是他说：“由于事情的性质”，不对此发表评论。

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松野接着说：“网络安全是维持和加强日美同盟的基础，我们将继续为此做出坚实的努力。”

防卫大臣滨田靖一也在8日的记者会上表示，尚未证实防卫省掌握的机密情报因网络攻击而泄露的情况，“没有发生影响任务执行的事态”。对于中国军方是否对日本防卫网络进行过攻击等提问，滨田靖一表示：“如果明确说明个别而具体的网络攻击的应对措施，就等于暴漏了防卫省和自卫队的对于网络攻击的对应能力。”因此不予回答。

《华盛顿邮报》7日以匿名消息人士的话报道称：2020年秋天，美国国家安全局（NSA）发现了惊人的事实，隶属于中国人民解放军的黑客侵入了美国在东亚最重要的战略盟友——日本的机密防御网络。3名美国前高级官员透露，中国黑客持续侵入日本属于处理最高级别机密的防卫网络内部，目的是获得有关日本的军事计划、战力以及军事缺陷的分析和评估的信息。当时收到事件简报的一位前美军官员说：“（中国入侵安全系统造成的损失）严重的程度令人震惊。”

报道称：事件发现后，美国国家安全局（NSA）察知了这一情况，认为这是“日本现代史上危害最大的黑客攻击”，严肃对待此事的美国国家安全局局长保罗·中曾根和时任副国家安全顾问马特·波廷格立即赶赴日本，要求日本政府采取行动。向当时的防卫大臣发出了警告，也向当时的首相报告。

美方担心日本的保密措施不充分，并表示这可能会影响日美情报共享，认为：如果日本的安全网被攻破，美国的机密也会泄露。

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