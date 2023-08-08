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日本政府否定《华盛顿邮报》有关中国黑客窃取日本防卫机密的报道

8日上午，日本内阁官房长官松野博一在记者会上，在谈及《华盛顿邮报》报道说：2020年秋季，中国军方侵入处理机密情报的日本防卫网络一事时表示：我们尚未证实日本掌握的机密情报因网络攻击而泄露的事实，但是他说：“由于事情的性质”，不对此发表评论。

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Les pirates ont utilisé de faux jetons d’authentification afin d’obtenir l’accès non autorisé à certains comptes de messagerie via Outlook Web Access dans Exchange Online (OWA) et Outlook.com
Les pirates ont utilisé de faux jetons d’authentification afin d’obtenir l’accès non autorisé à certains comptes de messagerie via Outlook Web Access dans Exchange Online (OWA) et Outlook.com © DS
作者： 东京特约记者 楚良一
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松野接着说：网络安全是维持和加强日美同盟的基础，我们将继续为此做出坚实的努力。

防卫大臣滨田靖一也在8日的记者会上表示，尚未证实防卫省掌握的机密情报因网络攻击而泄露的情况，没有发生影响任务执行的事态对于中国军方是否对日本防卫网络进行过攻击等提问，滨田靖一表示：如果明确说明个别而具体的网络攻击的应对措施，就等于暴漏了防卫省和自卫队的对于网络攻击的对应能力。因此不予回答。

《华盛顿邮报》7日以匿名消息人士的话报道称：2020年秋天，美国国家安全局（NSA）发现了惊人的事实，隶属于中国人民解放军的黑客侵入了美国在东亚最重要的战略盟友——日本的机密防御网络。3名美国前高级官员透露，中国黑客持续侵入日本属于处理最高级别机密的防卫网络内部，目的是获得有关日本的军事计划、战力以及军事缺陷的分析和评估的信息。当时收到事件简报的一位前美军官员说：（中国入侵安全系统造成的损失）严重的程度令人震惊。

报道称：事件发现后，美国国家安全局（NSA）察知了这一情况，认为这是日本现代史上危害最大的黑客攻击严肃对待此事的美国国家安全局局长保罗·中曾根和时任副国家安全顾问马特·波廷格立即赶赴日本，要求日本政府采取行动。向当时的防卫大臣发出了警告，也向当时的首相报告。

美方担心日本的保密措施不充分，并表示这可能会影响日美情报共享，认为：如果日本的安全网被攻破，美国的机密也会泄露。

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