港府就《荣光》禁制令被拒提上诉 司法独立及言论自由争议再起

香港/政治

香港法院早前拒绝港府申请将反修例运动期间流行歌曲《愿荣光归香港》(下称《荣光》)发出禁制令，港府在一批立法会议员联署和亲京传媒公开要求后，决定上诉。有关上诉不单引起建制派内部争议，亦令这个以司法独立见称的国际金融中心地位能否保持再受关注。

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作为港府法律代表的律政司，昨(7日)午发出新闻公告，指已向法庭呈交上诉许可申请。根据程序，申请获法院批准后，才会就上诉排期聆讯。

律政司发言人指出，原讼法庭在拒绝批出禁制令的判词中亦同意，《荣光》无疑曾被用作煽动他人分裂国家，不批出临时禁制令是因为法庭认为即使没有禁制令，有关行为本身已构成刑事罪行；相反，发出禁制令与《港区国安法》等刑事法律的执法行动不能相互兼容且互有冲突，或造成「一罪两审」的情况。但律政司认为，须就此申明观点，故提出上诉，望法庭考虑颁下临时禁制令。

律政司更进一步引述同一判词指出，法庭认为，临时禁制令不会对表达自由施加超越为维护国家安全所必须的限制，也不会对个人造成不可接受的负担，若信纳禁令有真正功用及与《国安法》检控程序没有冲突，会倾向批出禁令。

发言人强调，律政司司长是以「公众利益的监护人」申请禁令，藉此履行港府维护国安的宪制责任，防范危害国安的行为和保障国歌的尊严。

亲京传媒及议员促港府上诉 被指向法庭施压

在原讼庭上月28日拒绝应港府申请而发出禁制令后，建制派对港府应否提出上诉意见分歧，及至本月4日，来自传统亲中的工联会及三个建制政党的16名立法会议员联署信函，认为律政司需要就《荣光》的禁令进行上诉。而亲北京的《大公报》翌日以题为《禁「独歌」护国安 律政司须上诉》作出头版报道。事隔一日，律政司表示提出上诉。

就律政司提出上诉，有参与联署的多名建制派议员即日在社交平台表示欢迎，而没有联署的教育工作者联会议员邓飞更表示，如果上诉申请失败，港府应按《国安法》第43条采取禁制行动，而非以一般民事禁制令处理。

之前反对上诉的资深大律师汤家骅今早在商业电台节目中强调，法庭是以技术原因拒发禁制令，并非不维护国安。他批评议员联署要求律政司上诉是向法庭「施压」，期望社会尊重司法独立；他又指出，扬言法庭不批出禁令便要检讨司法制度的言论是「不可取」。

节目主持人亦批评联署议员，质疑议员的做法是「输打赢要」，而部分议员的批评亦予人未有看清判词的感觉，反映该等议员的「质素差到得人惊」，促请他们检讨。

美国传媒美联社引述顾问公司亚洲集团董事总经理陈澍称，律政司在一些主要政党要求后申请上诉，可见事件的政治压力正在上升，上诉正好验证这个金融中心的司法独立如，相信全球都会留意事态，看看港府在法庭上提出什麽新论点，而法庭又如何在言论自由和国家安全之间作出平衡。

根据公开资料，争议起源于在一些国际赛事中，抗争运动歌曲《荣光》被误作「香港国歌」播放，引起港府不满，要求互联网搜寻器Google不要把此曲置顶又被拒，于是在 6月入禀法院，以《国安法》为由，要求禁制有意图煽动他人犯分裂国家或有意图侮辱国歌而传播《荣光》。

当时有评论指出，一旦法庭批出禁制令，将对香港已经受损的言论自由等公民权利造成进一步打击，更可能打击科技巨擘的运作，徙而进一步损害香港这个金融和商业中心。

原讼庭法官陈健强上月底裁定，拒绝发出禁令，理由虽以技术为主，但亦指出，法庭在考虑申请时，须顾及言论自由，而批出禁制令，可能会产生 「寒蝉效应」 ，令动机清白的人士，可能害怕违反禁令所带来的严重后果而选择不参加涉及该歌曲的正当活动。

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