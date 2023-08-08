随着中国需求下降 沙特石油寻找新的前景

石油出口

亚洲 – 8月7日，中国宣布沙特石油进口量较 6 月份下降 12.4%，促使沙特阿拉伯国家石油公司（简称：沙特阿美）重申其将自己定位为中国主要能源合作伙伴的愿望。 作为预计 2023 年投资额为 450 亿至 550 亿美元的大规模碳氢化合物投资计划的一部分，沙特国家石油公司打算加强与中国的合作伙伴关系。 特别是在石化产品领域，为了实现多元化，使其能够向北京的价值链上游移动。自战争爆发以来，中国购买了近四分之一的沙特石油出口，但也以折扣价增加了俄罗斯石油的进口。利雅得打算依靠其石油暴利为其大型项目提供资金，通过在世界需求下降的情况下影响原油价格，例如通过增加生产能力和使其多样化，来维持其在世界石油市场的领先地位 。

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因为它受到OPEC+主要合作伙伴俄罗斯的争议，自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯一直受到制裁。面对西方限制其对欧洲出口的制裁，俄罗斯确实试图在中国这块蛋糕上分一杯羹。 目前，从俄罗斯进口到中国的原油占中国供应量的 14%，而战前这一比例为 8.8%。 在印度，俄罗斯进口量占 40%，而战前乌克兰的进口量为 3%。 为了不被抛在后面，沙特阿美公司上个月最终以约36亿美元的价格收购了中国合作伙伴熔盛石化10%的股份。 足以让沙特公司每天向中国现场炼油厂额外供应近50万桶原油。

但沙特现在也将赌注押在石化领域的附加值上，即石油和天然气衍生产品。 这是一个富有成果的机会，特别是因为俄罗斯只向中国供应原油。 沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔周一表示：“中国对我们来说是一个重要的市场，不仅在原油配置方面，而且在化学品增长方面也是如此。” 去年3月，该石油公司已计划在辽宁省建设石化联合体。 阿美公司目前持有华锦阿美石化公司 30% 的股份，该公司与中国合作伙伴合资的新工厂还将能够每天销售 21 万桶原油。 阿明·纳赛尔表示：“我们目前正在评估在中国的多项（石化）投资，我们将在适当的时候宣布这些投资。”

这种使用沙特石油的替代方式，即生产化学品而不是在当地生产能源，也可以实现阿美公司减少碳排放的目标。 因为到目前为止，该集团只承诺到 2050 年将其运营碳排放量减少到净零。这一目标不涉及燃料燃烧过程中产生的间接排放，而燃料燃烧过程中产生的间接排放是其最重要的活动。

沙特维持其在国际石油市场地位的另一个策略是影响原油价格。 分析师表示，尽管“2030 年愿景”项目的融资仍以每桶至少 80 美元的价格为条件，但王储穆罕默德·本·萨勒曼必须将经济活动的整体下滑与 OPEC+ 合作伙伴的拒绝结合起来，这些国家的石油出口量合计达到近一半世界石油的份额，以降低其生产配额。 8月初，布伦特原油可能收于每桶86美元，为4月中旬以来的最高水平，但价格波动和来自俄罗斯的竞争正促使利雅得推动削减全球桶产量。 8 月 3 日星期四，沙特单方面将 6 月份决定的每日 100 万桶减产期限延长至至少 9 月份。

然而，通过减少供应来抬高价格的策略仍存在不确定性。 例如，在 4 月份 OPEC+ 宣布减产超过 150 万桶/日后，一个月后沙特石油出口量与 2022 年同期相比减少了 40%。

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