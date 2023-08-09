中国 7月出现通缩 近两年半来首次 下半年评估有分歧

中国/外贸

中国政府期望以扩大内需来推动经济，但7月却出现轻微通缩，反映通胀的居民消费价格指数(CPI)7月按年跌0.3%，是自2020年2月以来首次出现通缩；而从生产者角度反映通缩的生产者物价指数(PPI)亦按年跌4.4% ，是连续十个月下跌。有银行分析师认为，中国肯定已进入通缩，北京需出台措施以维持经济向上；但中国统计局发言人表示，CPI 回落只是阶段性的，随着中国经济恢复向好，数据有望回升。

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中国6月的CPI是零通胀，统计局今(9日)早公布，7月的CPI 按年跌0.3%，跌幅较市场预期低 0.1个百分点。当中，食品价格跌1.7%，非食品价格持平。此外， 7月的PPI亦按年跌4.4% ，是连续十个月下跌，且跌幅较市场预期略高0.3个百分点，但较 6月份的 5.4%跌幅有所收窄。

当不少人忧虑中国会步日本上世纪九十年代后尘丶进入长时间的经济低增长期之际，中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，去年价格变动的翘尾影响正在减少，7月 CPI 按年降幅中的翘尾影响，已由6月的0.5个百分点降至7月的「约为0」，总体而言，CPI按年回落只是阶段性的，下阶段随着国内经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加上去年同期高基数影响逐步消除，数据有望逐步回升。

不过，澳新银行高级中国策略师邢兆鹏接向路透社指出，以CPI和PPI同时出现负数可以确定，中国已进入通缩，预计下半年的CPI会维持在零左右，因为在政治局要求维持稳定人民币汇价的情况下，难以出台放宽银根的货币政策。而其他银行分析师更认为，中国若要维持经济上行，必须出台更多可行的支持措施。

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