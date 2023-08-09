双城论坛月底举行蒋万安拟率团亲赴上海

两岸/政治/经济

台北、上海两城市的「双城论坛」订8月29到31日在上海举行，这次台北市长蒋万安将亲自出席；今年除主论坛，台北市也计划与上海市政府签署羽球、会展营销、环保绿能永续交流等三项合作备忘录。

广告 继续浏览后续

国民党台北市议员应晓薇说，蒋万安亲自带队出席，能为冷冻的两岸关系带来活水，可以预料，民进党攻击抹红及扩大解释蒋万安的上海行一定会比往年猛烈，但双城论坛仍是很有意义的城市外交行程。

台湾民众党议员黄瀞莹说，希望论坛能秉持对等、尊严、交流、互惠等原则，期许蒋市府回应两岸台商诉求及落实产业政策；签署的MOU备忘录内容也应公开透明，以符合市民期待及接受议会监督。

民进党议员何孟桦则表示，蒋万安去年五月选举期间，拜会前总统马英九后曾在受访时宣布，中共不再扰台，才举办双城论坛，现在却把选前承诺视如粪土。他说，如果蒋万安坚持到上海，至少要向中国抗议共机扰台，千万别被中国摸头，更不能鞠躬哈腰，伤害国家尊严。

据了解，今年双城论坛为配合议员行程，加上要避开八二三炮战纪念日，最后敲定八月的最后一周举办。随行议员十一人已抽签确定，有国民党及民众党议员，至于民进党，则没有任何一位议员参加。

不过对于双城论坛的行程安排，及蒋万安是否率队前往上海出席论坛，台北市政府发言人殷玮仍然口风很紧表示，目前仍在协调，一旦有结果将对外说明。

台北上海双城论坛从2010年开办至今迈入第14届，由两地轮流主办，除了2021年因新冠疫情改为在线会议，依前两届市长郝龙斌、柯文哲的惯例，只要在上海办理，台北市长都会亲自出席。

蒋万安身为蓝营政治明星，以城市交流名义亲自前往上海，符合国民党主席朱立伦主张「亲美、友日、和陆」的路线；而接棒首都市长惯例出访也是名正言顺。只是碰上明年一月总统选举，如果中国出现任何矮化或打压的动作，都可能被放大检视，甚至影响国民党选情，可能也因此让蒋万安对前往大陆更加审慎。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅