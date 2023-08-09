巴黎人权活动人士在老挝驻法使馆门前声援四川维权律师卢思位

中国/老挝/人权

在法国团结中国协会主席，知名汉学家侯志明女士的牵头下，近十名中国人权活动人士8月9日周三上午在位于巴黎第十六区的老挝驻法国使馆门前举牌示威，声援遭到老挝警方逮捕的中国四川维权律师卢思位。

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据侯志明女士向法广介绍，老挝大使馆工作人员表示，老挝大使本人并不在使馆，要递交信件必须通过正常邮递方式。要会见大使，必须事先致函预约。他们因此将通过邮局递送信函，并将致函老挝驻法国大使，要求会见并且重申他们在八月一日发表的公开信的内容。

公开信呼吁老挝政府立即释放中国人权律师卢思位，对卢思位面临被强制遣返中国的严重风险表示严重关切。强调卢思位在中国极有可能遭受酷刑和其他虐待。中国人权活动者或者异议人士在东南亚遭绑架，被失踪，被遣返的例子早已屡见不鲜。

这是继本周一伦敦之后，在欧洲发生的第二起声援卢思位的示威活动。

此外，除了卢思位之外，侯志明女士还表示，今年五月底，公开呼吁推翻防火墙的湖南公民乔鑫鑫也在老挝无端遭到警方绑架，至今下落不明。有消息说此人已被遣返会中国湖南。对上述事件，老挝当局必须向外界公开解释。

卢思位曾为“709案”被捕律师和成都“六四酒案”被捕者辩护。2021年，他因代理12港人案被四川司法部門吊销律师执照。卢思位上月离开中国，原计划从老挝途径泰国飞往美国与家人团聚，但在老挝过境期间被当地警方带走。

据负责援助卢思位律师的美国“对华援助协会”组织透露，卢思位目前正被老挝当局关押调查。该组织确认卢思位持有合法护照、以及美国和老挝签发的有效签证，他被北京列入边控名单，仅仅是因为他为“12港人案”被告提供法律援助。

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