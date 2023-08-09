美国财政部发布禁令 限制对中国敏感技术公司投资

国际贸易

中美 – 美国财政部8月9日发布禁令，禁止美国风投和私募股权投资公司投资敏感的中国技术企业，并要求就其他投资告知美国政府。美国财政部周三在一份声明中宣布，如果涉及“有问题的国家”，特别是中国，美国公司将不再能够在海外自由投资最先进的技术，主要是人半导体、人工智能（AI）或量子计算 。

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美国财政部指出，这一决定是根据乔·拜登总统签署的行政命令做出的，必须能够“通过保护下一代军事创新的关键技术来捍卫美国的国家安全”，并强调“严格限制”该法令的一个方面是为了“维持我们对跨境投资的承诺”。

这是华盛顿为阻止中国开发尖端技术用于军事现代化并危及美国国家安全所做努力的最新发展。

这项行政令将涵盖对半导体、量子计算和人工智能(AI)三个技术领域的直接投资，以阻止美国的资金和专业知识向中国转移，并禁止对这些技术的某些形式的投资，同时要求在中国经商的美国人更广泛地向美国政府通报在这三个高科技领域的投资情况。

违反这些规定的投资者可能面临罚款，并被迫撤资。新规将适用于未来的交易，但不包括对中国股票和债券的投资组合投资。

从技术上讲，这些限制规定也将适用于对俄罗斯等其他对手国家的投资，但预计主要会对美国在中国的投资产生实际影响。

法新社华盛顿9日报道说，拜登政府官员数月来一直强调，任何对美国在中国投资的限制都将是针对有限的领域。总统国家安全顾问沙利文今年4月表示，这些措施不是像北京所称的是“技术封锁”。

《纽约时报》周三表示，支持者称，拜登政府对美国在中国某些科技行业的投资实施新的限制，是保护国家安全的必要行动，但无疑会激怒北京。

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