路透社：失业和高房租让中国年轻毕业生逃离城市

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据路透社8月9号发自北京的报道，越来越多的中国年轻毕业生正在逃离灯红酒绿的大城市中心，报道引述中国官媒报道称，由于缺乏工作，近一半新进入劳动力市场的人已经回到了父母家中。

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面对不断上涨的房租和停滞不前的经济，失业的毕业生们正在逃离传统上能够实现中产梦的城市，而那些坚持城市梦想的人为了省钱甚至愿意出租他们的半张床。

数据显示，6 月份，中国的青年失业率攀升至创纪录的 21.3%，经济放缓和监管措施打击了房地产、科技和教育等就业最活跃的行业，都限制了就业机会。

据统计局一名官员称称，6 月份有 600 多万年轻人失业。

中国新闻社周三根据一项私营部门调查报道称，近47%的2022届毕业生在完成学业后六个月内返回父母家中，而2018年这一比例为43%。

房价也是导致毕业生返乡的主要原因。据中新社报道，12月至6月，北京的房租上涨了5%，而广州和深圳的涨幅为2.8%。中新网的一项调查也显示，80.7%的受访者毕业时为租房而困扰。

但也有一些人坚持了下来，比如 Joyce Zhang，她 告诉路透社记者，自己已经向金融公司投了十几份简历，虽然没有任何具体结果，但她还不想离开北京。她说因为目前金融业的发展并不理想，也想过回内蒙古老家工作，但还是想再试一试，因为她父母为她支付了 2,600 元人民币（约 329 欧元）的房租，现在住在一个厨房和厕所共用的 12 平米房间里。

路透社报道指出，中国决策者也正尽力帮助年轻人找到工作和住房。比如在浙江省杭州市，一家养老院向每月陪伴老人十小时或更长时间的人提供房租。唯一的收费是约 30 欧元的管理费。

一些年轻人不再犹豫与陌生人合租自己的公寓和房间。

在小红书平台和微信群上，希望合租的人发布的信息成倍增加。在北京，一个人发布了一则在 "带大阳台 "的房间里拼床的广告，月租金约 100 欧元。

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