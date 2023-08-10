中国允许组团出境到70多个国家

中国/法国

中国允许组团出境到70多个国家中国周四宣布进一步放松疫情以来出境旅游限制，允许组团出境到包括美国等70多国旅游。

广告 继续浏览后续

中国进一步放松新冠疫情以来的出境旅游限制，今天宣布恢复全国旅行社和在线旅游企业出境旅游服务，有日韩美英等70多个国家，其中不包括与中国关系紧张的加拿大。

此前在今年三月中国官方已经允许组团到法国等国旅游，为大量中国游客出境带来可能。

新冠疫情爆发前中国是全球出境旅游大国，2020年关闭边境，随后实行长达3年的严酷的控制疫情隔离封控措施。

今年年初中国政府取消了针对疫情的封控措施，在三月份开始逐渐恢复中国散客出境旅游。

麦肯锡咨询公司的最新数据显示，新冠疫情爆发前，中国是世界上出境游客最多的国家，2019年出境游客数量约为1.55亿人次。

目前入境中国的外国游客锐减，中国开放边境半年来，第一季度入境外国游客仅为5.2万人，其中有一半游客来自台湾，香港和澳门。2019年第一季度入境中国的外国游客为370万人。

荣鼎集团分析指出，近期外商投资和赴华人数的下降，中国经济复苏放缓，中国7月商品出口和进口连续三个月下降，同时中国国内通货紧缩，房市低迷，青年人失业率高创下新纪录。

近期中国官员与美国，欧洲和日本商会举行会议，保证中国仍然欢迎外国投资。美国政府6月发布旅游警告，敦促每个人重新考虑赴华旅行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅