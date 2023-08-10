中国澄清对俄罗斯立场无改

中国/俄罗斯/乌克兰战争

中国最高外交官向俄罗斯保证，中国政府在乌克兰战争问题上的立场没有动摇，在此之前，中国一位特使刚刚参加了一个多边论坛，讨论结束这场冲突的方法，除了莫斯科被排除在该论坛之外，该会议还定调俄罗斯侵略乌克兰，美国等国与会并对中国参加会议说欢迎。

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据华尔街日报今天报道称，中国最高外交官王毅向俄罗斯保证，中国政府在乌克兰战争问题上的立场没有动摇。据中国外交部和俄罗斯外交部发布的通稿显示，在本周一的通话中，中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)肯定了两国政府之间牢固的伙伴关系，并承诺将继续共同努力抵制西方遏制两国发展的行动。

两国外长还讨论了乌克兰战争，但双方发布的通稿都没有直接提及上周末在沙特阿拉伯举行的外交会议；美国后来称，那次会议上中国在讨论如何实现乌克兰和平的潜在途径方面发挥了积极作用。

中国外交部的通稿显示，王毅表示，在乌克兰危机问题上，中方在任何国际多边场合，都将秉持独立公正立场，积极推动劝和促谈，致力寻求政治解决途径。这份通稿坚持了北京方面长期以来不愿将这场冲突描述为战争的立场。

与此同时，俄罗斯外交部发表声明，称这次通话证实了俄中两国政府在国际事务中采取相同或基本一致的态度，但没有详细说明双方就乌克兰问题讨论的内容。声明称，拉夫罗夫和王毅重申了保持密切外交政策协调的承诺。

在这次通话的前一天，来自包括美国和中国在内的42个国家的高级官员在沙特阿拉伯城市吉达举行外交会议，讨论如何就乌克兰战争达成潜在和平解决方案。乌克兰及其西方支持者视这次闭门会谈为争取全球支持的一次努力，特别是一直以来总体保持中立的主要发展中国家的支持，令这些国家接受有利于乌克兰的和平条件。

作为俄罗斯最重要的外交伙伴，中国被认为是推动和谈向前的关键，并有可能影响任何和平计划中关于俄罗斯的红线和关切的讨论。

胡华日说，美国周一对中国出席吉达会议表示赞赏。美国国务院发言人米勒(Matthew Miller)对记者说：“我们早就说过，如果中国愿意在尊重乌克兰领土完整和主权的前提下发挥作用，那么中国在结束乌克兰战争中发挥作用将是富有成效的。”

乌克兰总统办公室主任Andriy Yermak在这些会晤结束后播出的电视采访中表示，中国积极参与了这些会议。

中国在乌克兰战争问题上任命的和平特使李辉率领中国代表团出席了吉达会议。李辉的这次出席标志着中国态度的转变，中国没有参加今年6月在哥本哈根举行的类似会谈，包括巴西、印度、土耳其和南非在内的一些国家都参加了哥本哈根会谈。

参加吉达会议的大多数国家似乎都愿意在未来几周内再次举行会议。

虽然周一的中俄外长通话强调了中俄之间的伙伴关系，但中国官员已多次对乌克兰境内长期对抗行动所带来的全球影响表达担忧，并警告不要使用核武器，这是中国对俄罗斯威胁要在乌克兰使用核武器的含蓄批评。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国对俄罗斯的持续支持已引发欧洲各国不安，越来越多的欧洲国家已对中国采取更强硬立场。据《华尔街日报》报道，对中国的戒心正促使一些欧洲领导人不去参加即将于今年秋天在北京举行的一场峰会，届时中国领导人习近平将接待俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)和其他一些外国领导人，讨论中国建设全球贸易基础设施的“一带一路”倡议。

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