中国陷入通缩 美媒称向全球经济发出警讯

中国/经济/通缩

中国7月份居民消费价格两年来首次陷入通货紧缩区间，中国作为全球第二大经济体日益加深的经济萎靡进入了一个可能较为危险的新阶段，向全球经济发出警讯。但中国的政策制定者反驳了有关通缩将持续下去的说法。

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据华尔街日报今天报道，中国日益加深的经济萎靡进入了一个可能较为危险的新阶段。政策制定者面临的最终挑战是如何防止价格下跌导致生产减少、工资降低和需求受抑的螺旋式自我强化。

该报道称，这是中国两年来首次陷入通缩。

周三公布的数据描绘出更加黯淡的中国经济前景。由于面对一系列问题，中国经济复苏势头正在减弱。出口加速下滑，青年失业率屡创新高，房地产市场陷入长期低迷。

现在，从钢铁和煤炭等大宗商品到蔬菜和家用电器等日常必需品及消费品，中国正经一场不同寻常的商品价格下跌。这与世界上其他大多数国家在放宽抗疫限制时的情况恰恰相反，目前许多国家仍在努力抑制通货膨胀。

7月份，中国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.3%。不过，这可能只是暂时的。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率从6月份的0.4%升至7月份的0.8%，为1月份以来的最高水平。

危险在于，如果价格下降的预期变得根深蒂固，就会进一步削弱需求，加重债务负担，甚至使经济陷入一个使用中国政策制定者惯用的刺激措施难以摆脱困境的陷阱。

通缩对于中国这样债务负担沉重的国家来说尤其危险，因为这会增加借款人的偿债成本，并可能促使他们减少消费和投资。

根据国际清算银行(Bank for International Settlements)的数据，中国的债务总额在2022年达到国内生产总值(GDP)的近三倍，这一比例高于美国。

据该报道，目前，中国的政策制定者表示他们对物价下跌持乐观态度，反驳了有关通缩将持续下去的说法。

中国国家统计局统计师董丽娟周三对CPI数据进行了解读，认为随着上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。

中国的困境与美国和其他西方国家形成了鲜明对比，在西方国家，通胀飙升促使包括美联储在内的多国央行提高利率，试图在不引发经济衰退的情况下给经济增长降温。

美国6月份CPI同比上涨3%，为两年多来最慢升速，欧盟6月份同比通胀率为6.4%，低于5月份的7.1%。

据华日报道称，中国物价的下降可能有助于缓解全球其他地区的通胀压力，因为中国出口商品会变得更便宜。但这也带来了风险：大量中国制造的低价商品或将冲击外国竞争对手，并导致发达国家的人失业。

对于中国来说，没有出现通胀反映出国内经济的失衡，其特点是供应充足而内需低迷，经济学家称，这在一定程度上是因为中国政府为家庭提供的社会保障支持太少。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%99%B7%E5%85%A5%E9%80%9A%E7%BC%A9-%E4%B8%BA%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%B2%E5%93%8D%E8%AD%A6%E9%92%9F-9b8b485e

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