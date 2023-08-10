中方指美限投高科技是「去中国化」已提交涉 商务部称保留权利采取措施

中美关系

对美国总统拜登签署行政命令限制美国投资中国高科技，中国外交部形容是去中国化，对此表示强烈不满和坚决反对，称已向美方提出严正交涉。另外，商务部则认为，美方此举是打着「去风险」的幌子在投资领域搞「脱钩断链」，严重扰乱全球产业链供应链安全，将保留采取措施的权利。

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中国对美国的相关限制显然十分重视，除了《环球时报》昨(9日)晚深夜在美国发布行政命令前已撰写社评提出警告外，外交部亦在命令发布後约六小时以「答记者问」形式作出回应。

外交部发言人指出，美方打着国家安全的幌子，限制美国企业对华投资，大搞泛安全化丶泛政治化，目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌，实质是搞「逆全球化丶去中国化」。

发言人续称，中方敦促美方切实履行拜登总统无意对华「脱钩」丶无意阻挠中国经济发展的承诺，立即撤销错误决定。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

另外，中国商务部指出，美方打着「去风险」的幌子在投资领域搞「脱钩断链」，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。中方敦促美方，不要人为阻碍经贸交流和为经济恢复增长设置障碍。

而在北京的外交部发表声明前，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇已作出回应，指中方对美国新的投资限制表示非常失望。

不过，同受新禁令影响的香港，政府在中午前仍未作出回应。

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