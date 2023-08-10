传上海最大赴美移民公司老板被捕 公安恰拘一同姓女子 网称要经办的移美者档案

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境外社交平台流传消息指，上海最大的中美移民中介公司、外联出国公司董事长何梅近日被当地公安拘捕，要求其交出过去办理移民的客户的资料。上海市公安局今日（10日）通报破获一宗案值逾亿元人民币的非法买卖外汇案，拘捕某出入境服务公司的女负责人何某，以及其余4人。何与另外一人因涉嫌非法经营罪，已被依法刑事拘留。

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据香港经济新闻今天报道称，消息传上海最大赴美移民公司老板被捕，公安部门证实拘有一同姓女子。

但公安未披露该何姓女子，或相关入境服务公司的全名，也无提到要求涉嫌人交出客户资料，未知两者是否有关。

公开资料显示，外联集团是上海最大的移民中介机构，涉及领域包括海外移民、海外投资、海外教育等，据称连续8年办理绿卡数量全国第一，连续8年办理绿卡速度全国第一。外联集团在上海、北京、广州、深圳、青岛、苏州、杭州、成都、哈尔滨、沈阳、纽约、洛杉矶、旧金山、温哥华、悉尼、新加坡、香港等城市均设有全资子公司。

据凤凰网今天称，上海警方报告说，某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查，案值逾亿元。

官方报告称，目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

未知香港经济日报所报道拘捕案中何姓嫌犯是否与凤凰网所指拘捕案涉案何姓者为同一人。推特等网络消息指中国官方可能要求何姓涉案者交出所经办的赴美移门客户的资料。该消息没有其它报道证实。

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