传中国在东伦敦建超级使馆计划可能告吹 北京生气

中国/英国/东伦敦超级使馆计划

2018年，中国政府斥资3.25亿美元购买了位于伦敦塔附近的前皇家造币厂大楼。 中国计划将目前的大使馆从马里波恩中心地区搬移到这个占地 700,000 平方英尺的历史遗址上。据 Sada Elbalad English报道称，此举预计将标志着中国外交影响力的扩大。但该计划有可能无法实现，中国因此谴责英国失诺。

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据Sada Elbalad English今天报道称，中国指责英国未能履行外交承诺，因为将中国大使馆迁至东伦敦一座历史建筑的计划眼下濒临崩溃。 该争议引发了两国之间的利益冲突，同时凸显了双边关系的微妙性。

2018年，中国政府斥资3.25亿美元购买了位于伦敦塔附近的前皇家造币厂大楼。 中国的目的是将他们的大使馆从马里波恩中心地区转移到这个占地 700,000 平方英尺的历史遗址。

相比之下，中国驻华盛顿大使馆只占地约 43 万平方英尺，凸显了中国在伦敦建立超级使馆的宏伟计划。

该报道指，然而，当当地议会于 2022 年 12 月拒绝了对该历史遗址拟议重建的规划许可时，这一建馆努力遇到了障碍。

而且这一决定是在英国首相苏纳克宣布英中关系“黄金时代结束”几天后做出的。

该报道称，近年来，两国之间的紧张局势升级，导致复杂的外交僵局。

消息说，东伦敦当地居民对中国大使馆搬迁至此表示强烈反对，民众强调了对最近针对反共产党抗议者的袭击的担忧，以及回应政府对所称的中国在英国领土上设立“秘密警察中心”的警告。

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