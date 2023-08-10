“卡努”侵袭日韩朝 还将给中国东北带来强降雨

“卡努”飓风侵袭日本后，降级为热带风暴，由南向北纵贯韩半岛，移动速度为每小时25公里，预计8月11日进入朝鲜境内，并可能会袭击首都平壤。受此影响，中国东北出现强降雨。

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韩国气象机构称，这场风暴给韩国东海岸一些城镇带来了每小时60毫米的降雨，东南部港口城市釜山的最大风速达到每小时126公里。

韩国内政部表示，韩国约350个航班和410条火车线路被取消，102条海运航线的154艘客轮停运，44趟电力机车停运，超过10,000人被转移到安全地带，目前没有人员伤亡报告。

韩国上个月遭到强季风降雨侵袭，那场灾难导致40余人死亡，其中14人死于被淹没的隧道中。

在风暴带来的潮湿空气的影响下，日本西部部分地区仍在遭受大雨，部分地区的降雨量在过去一周远超8月份的正常水平。

周三晚间，另外一场风暴“兰”（Lan）正逼近东京以南约1,000公里的小笠原群岛附近。尽管风暴的路径不确定，但日本气象厅表示，它可能会在周末结束时影响东京地区。

这之前，“卡努”曾经在袭击日本后又北上，也还将影响中国东北三省。中国天气网10日报导，10日起，“卡努”的外围云系将覆盖东北一带；尤其是夜间，因西风槽和“卡努”共同影响，黑龙江东南部到吉林东北部一带，会出现大到暴雨。11日，强降水主要集中在黑龙江以及吉林东部一带；12日，黑龙江西北部局地可能有大雨。

报导称，10日至12日，黑龙江中东部、吉林东部等地农田遭受渍涝灾害的风险等级较高；给农作物春玉米、大豆、马铃薯等带来不利影响。

辽宁省气象局10日预报称，受台风“卡努”影响，预计10日凌晨至11日白天，辽宁省东部地区有中雨，局部大雨，阵风可达8至9级。10至11日，辽宁省上游的鸭绿江流域将现局部暴雨天气。同时，辽宁省出现洪峰过境或超警戒洪水的风险较大，致灾风险高。

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