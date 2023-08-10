意大利媒体质疑中国官媒用假人假新闻批罗马退出一带一路

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一名自称为意大利和欧盟外交政策的分析师，在中国官媒“环球时报”（Global Times）英文版发表社论文章批评意大利退出一带一路。意大利媒体今天指出，此篇文章可能就是造假，这名分析师不存在疑似为虚构人物。

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据中央社今天引述消息报道说，意大利“蚁报”（Le Formiche）指称，这名分析师自称叫做菲洛帕特（Eusebio Filopatro），但在网络上搜寻却丝毫都找不到当事人踪迹，疑似为制造假新闻的造假虚构人物。

“蚁报”指出，“菲洛帕特”在中国环球时报批意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）因怀抱大西洋主义牺牲国家利益，并援引意大利前罗马市长阿雷曼诺（Gianni Alemanno）威胁要成立新政党来抗议梅洛尼政府说法。

根据“菲洛帕特”的说法，梅洛尼应更谨慎对待与中国及与美国的关系，在决定是否续签一带一路之前，梅洛尼应先访问中国，“她将找到一个不会将意识形态和政治偏好投射到合作伙伴身上的力量”。

据“蚁报”指出，在网络上搜寻“菲洛帕特”，显示的唯一结果是一名活跃在17到18世纪之间的耶稣会神父桑费利雀（Giuseppe Sanfelice）的笔名，此讯息足以让人对这名所谓意大利和欧盟外交政策分析师的存在产生怀疑。

“蚁报”还称，“环球时报”所谓的分析专家已非第一次出现。大约2年前，关于瑞士生物学家爱德华兹（Wilson Edwards）事件，中国官媒引述爱德华兹说法，指控美国和部分媒体对主张COVID-19病毒与中国实验室无直接关系的专家施压，但瑞士大使馆随后指出这是人物造假的假新闻。据中央社说，因为后来事实证明，爱德华兹并不是化名，而是中国虚假消息和宣传活动的关键人物，生物学界也没有以此名署名的学术文章。

2021年底，脸书（Facebook）母公司Meta还删除与爱德华兹相关内容。

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