成蕾说在狱中很渴望阳光

澳大利亚/中国/成蕾

一名澳大利亚记者成蕾截至本周末在中国被拘留三年。媒体见到成蕾首次公开发言。她说她想念阳光。她说她已经三年没见过树了。虽然阳光能过窗户照射进她的牢房，但据她称她一年只能在窗前站10个小时。

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据BBC今天引述成蕾称：她想念阳光。成蕾2020年被捕后一直被拘留，原因不明。成蕾截至本周末在中国被拘留三年，她首次公开发言。

据成蕾称，“我想念阳光。在我的牢房里，阳光透过窗户照射进来，但我一年只能在里面站10个小时，”成蕾在一份致澳大利亚人民的公开信中如此说道，这封信是写给有可能与她见面的澳大利亚外交官。澳大利亚外交官每个月能与她会面。

成蕾称，“我不敢相信，当我回到澳大利亚时，我曾经避开阳光......我回到墨尔本的前两周可能会下雨，”

成蕾还说，“我已经三年没见过树了。”

据该报道，这位财经记者被捕时正在为中国官方媒体英语电视台CGTN工作，她被拘留的头六个月是在没有受到指控的情况下被单独监禁的。去年3月，成蕾受到秘密审判，等待判刑已有一年零四个月。

澳大利亚驻华大使格雷厄姆·弗莱彻（Graham Fletcher）试图进入法庭旁听诉讼程序，但没有成功。就连她的家人也不知道她被指控的是什么，只知道涉嫌泄露“国家机密”。

在中国，国家秘密是一个非常模糊的概念，可能涉及政府认为敏感的任何内容。

该报道称，成蕾今天发布的这封信充满了她对澳大利亚生活的怀念，她十岁时随家人从湖南移民到了澳大利亚。

成蕾回忆以前说，“我重温每一次丛林漫步、河流、湖泊、海滩，游泳和野餐，迷幻的日落，星星照亮的天空，以及灌木丛安静而秘密的交响乐。”

在监狱里，这位前电视主播在她所描述的“一封写给2500万澳大利亚人的书信中说，她回忆起陌生人和朋友的善意，而这种善意的记忆现在又回到了她的身边，让她在监狱里恢复了活力。

她说她想念海盐、黑色幽默、昆士兰热带地区和西澳大利亚永无休止的蓝天，还有脚趾间的沙子。

该报道称，有人猜测，成蕾的判决被推迟，以便她的案件可以被用作中国政府与澳大利亚政府打交道时讨价还价的筹码。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯受邀来北京会见习近平。然而，该总理在国内承受着相当大的压力，在成蕾和澳大利亚另一个在中国遭监禁杨恒均被释放之前，阿尔巴尼斯的访问或遭批评。

BBC称，成蕾的信的结尾可能包含最重要的一句话：“最重要的是，我想念我的孩子们。”

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