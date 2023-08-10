拜登对华仗精但有保留？

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华盛顿多年来威胁要挥舞的贸易政策锤子现在开始看起来像一把手术刀。白宫周三公布了筛选美国基金在海外投资的提议，为总统乔·拜登提供了一个“降低”中国风险的新工具。不过，尽管政府的入境投资审查往往很繁琐，但对外投资审查的宣传应该可以安抚投资者甚至外交官。路透社说，美国对中国新的遏制显出智慧。

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美国周三下午公布的规则与美国财政部长耶伦上个月的政策吹风描述相符：“针对性强”并专注于“少数行业”。根据提议，筛选计划将要求美国投资者向财政部通报中国半导体和量子技术领域以及人工智能某些领域的交易。如果接收者被称与中国军事或情报能力有密切联系，那么美国官方可能会阻止交易。

据路透社引述专栏评论说，这比之前的预期要轻得多。研究公司荣鼎集团(Rhodium Group)表示，根据众议院去年通过的一项投资审查提案， 2000年至2019年美国在中国超过40%的投资可能会被禁止，其中包括汽车、医疗和化工行业的交易。与此同时，拜登去年 9 月签署的一项行政命令指出，生物技术和清洁能源行业“对美国国家安全至关重要”。

监管机构并没有严格针对投资资金。这些规则适用于私募股权、风险投资和绿地投资，特别是因为它们具有更高的地位和接触专家等无形福利。由于中国股票、共同基金和有限合伙人的投资较为被动，美国财政部已经在考虑对其进行剥离。正如一位高级政府官员所说，“中国不需要我们的钱……他们缺乏的是专业知识。”

据该专栏报道，已经投资于中国敏感行业的公司可以稍微放松一下，因为该计划不会追溯以往。即使是那些正在考虑达成协议的人也可能有时间这样做，因为经过几轮公众评论后，该规则不太可能在 2024 年之前最终确定。

中国驻华盛顿大使馆发言人已经告诉路透社，新的限制措施将损害两国的企业。

美国已经采取的措施，包括出口管制、关税和投资黑名单，加剧了世界两大经济体之间的紧张关系。尽管如此，该计划的狭窄范围提供了比国会提出的全面规则更好的外交机会。大多数投资者可以松一口气了。

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