日媒解读美国对华新限制：从商品拓展到资金流动称罕见

美国/中国/对华禁令加码

美国政府8月9日发布消息称，将引进限制美国的企业和个人在中国投资的新制度。将以尖端半导体、人工智能(AI)和量子技术为对象。要求必须向美国政府申报，禁止与中国军事开发等相关的投资项目。随着新制度实施，美国的对华限制将不仅限于商品，还拓展至资金流动。

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据日本经济新闻今天报道称，美国对华限制从商品拓展到资金流动。

对象为基于并购(M&A)、私募股权投资、风险投资与合资业务等的在中国的新增投资。不仅适用于美国国内，也适用于全球的美国人。

在半导体方面，有助于开发超级计算机等高端技术的尖端领域将禁止投资。即使是相对来说并不尖端的领域，也将强制要求进行申报。针对尖端半导体，美国已于2022年10月实施了包括人才在内的出口禁止措施。除了商品和人才之外，还将限制资金的流动。

据该报，预计量子技术原则上也全部被禁止。关于AI，可用于军事技术和间谍活动的技术将成为需申报的对象。

美国总统拜登签署了总统令。新制度将由美国财政部与美国商务部协商并运作。财政部将有权进行调查，并对违规的企业和个人进行处罚。将在45天内征求美国产业界的意见，在此基础上做出最终决定。

关于对外投资，这是美国首次对广泛领域进行监管。针对中国军事相关的特定企业禁止股票投资的措施从特朗普前政府已开始实施。

日本经济新闻说，作为世界最大的经济体，美国对资本流动进行管制实属罕见。美国呼吁七国集团(G7)等同盟国采取类似措施。欧盟(EU)考虑到中国，正在讨论针对尖端技术的区域内企业的对外投资限制。日本政府也不得不做出判断。

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