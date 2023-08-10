“日经”远眺北戴河会议

中国/北戴河会议

中国的夏季政治季节已经到来。中国共产党的领导人，无论退休的和现任的都会聚集在河北省的海滨度假胜地北戴河，举行一年一度的非正式、秘密的国情讨论。据日经今天报道称，今年的北戴河聚会看起来具有历史意义。

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据日经分析称，中国国家主席习近平开北戴河会，可能没有更老一辈，但有很多挑战。今年的北戴河秘密会议讨论可能包括台湾统一、经济恶化和美国关系。

该报道称，今年的聚会看起来具有历史意义。

报道引述一位四十年来仔细观察中国政治的老党员说，“这是第一次北戴河会议所有有权有势的党内元老都消失了。”

对于担任中国国家主席和党总书记近11年的习近平来说，这将是他任期内首次是那些最具影响力的元老们都缺席的北戴河会议。

11月，前最高领导人、长期以来最有权势的元老江泽民去世，享年96岁。一个月前，习近平的前任、80岁的胡锦涛戏剧性地被架送出党的全国代表大会闭幕式。此后，胡锦涛就很少露面了。有传言称他已不在北京居住。出席今年的北戴河会议似乎不太可能。

但会有很多话题可以讨论。例如，习近平需要制定台湾统一的大战略，这是共产党政权所主张的最终目标。

至于经济，自20世纪70年代末实行“改革开放”政策以来，还没有出现过如此不稳定的状况。

在外交上，习近平必须决定如何对待美国。中国与美国双边关系可以说已跌至两国外交关系正常化以来最糟糕的状态。

习近平政府应对这些重大挑战的努力都遭遇了挫折。然而，对他来说幸运的是，习近平不必忍受任何党内元老在秘密会议上责骂他。

例如，习近平对台湾问题的处理就没有达到预期。82 岁的日本前首相、现任执政党自民党副总裁的麻生太郎本周还访问了台湾。周二，他在台北总统府会见了台湾总统蔡英文。这是自民党二号人物、现任副总裁自1972年日本与台湾断绝外交关系以来首次访问台湾。

更让中国恼火的是台湾副总统赖清德计划本月登陆美国。赖清德将在前往巴拉圭的途中访问纽约。在从南美国家返回的途中，赖清德将在旧金山停留。巴拉圭与台湾保持外交关系，赖清德将出席巴拉圭新总统圣地亚哥·佩纳·帕拉西奥斯的就职典礼。

他将在一月份作为执政的民进党候选人接替蔡英文竞选总统。台湾现任副总统的访美计划遭到了中国的强烈反对。中国外交部发言人表示，“中方坚决反对美国与台湾地区进行任何形式的官方互动”，中国并强调台湾“是中国核心利益的核心，是不容逾越的红线”。

中国外交部发言人表示，中方将密切关注事态发展，采取坚决有力措施维护国家主权和领土完整。

据日经新闻说，中国指望主要反对党国民党的候选人击败赖清德。但这位候选人、新北市市长侯友宜所采取的措施可能会让中国领导人摸不着头脑。例如，上个月，侯友宜选择日​​本作为他正式成为国民党总统候选人后的首次出访目的地。

中国青睐的台湾候选人此次访问正值日本更加大声地谈论威慑中国之际。北京不可能舒服。

事实上，对于习近平政府来说，情况变得更糟。当侯友宜会见执政的自民党政策研究委员会主席萩生田光一时，市长表达了对日本关于将福岛第一核电站处理后的水排入大海的立场的理解。据报道，在8月1日的一次闭门会议上，侯友宜告诉萩生田，他“希望尊重国际原子能机构的决定”，该机构得出的结论是，日本的核处理水入海计划符合国际安全标准。

但侯友宜的言论与中国的政策完全相反。

这些还揭示了台湾政治的转变。侯友宜以土生土长的台湾人身份加入国民党，出生于台湾。本省人，顾名思义，是指二战结束前就已经生活在台湾的人。从历史上看，国民党的主流成员一直是外省人，即二战后从中国各地移居台湾的大陆人。

鉴于台湾近期的政治局势，将其亲中立场凸显出来将在即将到来的总统选举中对国民党不利。

这是台湾自1996年开始举行总统选举以来，首次没有候选人是来自大陆的人。民进党的赖清德，国民党的侯友宜、以及台湾第三大党台湾民众党的柯文哲都是土生土长的台湾人。

该报道说，据称，近年来北戴河会议的形式发生了变化，今年的会议不一定包括习近平在内的所有政治局常委和党内元老亲自出席。尽管如此，高层领导人已经从新闻报道中消失了一段时间，这清楚地表明北戴河秘密会议正在进行中。

除了台湾问题之外，习近平还面临着与美国的紧张关系，并受到经济不景气的困扰。中国的青年失业率正在飙升。房地产市场陷入低迷。

日经新闻说，前几年，当中国实行集体领导制时，党内元老们都会表达担忧。尽管缺乏民主选举，但该制度仍然允许制衡。然而，中国实际上已经放弃了习近平时代的集体领导体制，建立了习近平的单极统治。

在这种情况下，纠正有问题的重大政策的唯一办法就是习近平亲自承认并自责改正。但此举意味着最高领导人承认自己有错误，这会是使他成为一个没有吸权威力的选择。

中国的清零政策就是一个例子。该政策对人员流动实施了严格限制，原意是要遏制冠状病毒。在习近平的倡议下，这种清零持续了近三年，但给中国经济带来了不必要的严重打击。

从世界各国的经验来看，清零新冠政策显然毫无意义。

中国还尚未摆脱房地产市场的长期低迷。

当事情进展顺利时，自上而下的治理有其优势。决策迅速、路径清晰、实施迅速。但一旦出现问题，任何反应都不可避免地缓慢。因为中国政治的首要任务是保住面子并维持政治主导地位。在这种情况下，中国仍然无法进行大修。用医学的比喻来说，就相当于无论病情多么严重，都无法进行大手术。

日经新闻还称，相反，今天的中国只能以不让习近平丢面子的方式进行初级医疗。该报道问说，今次北戴河会议预计将持续到8月中旬，“全党元老都消失了”，该会议结果将会如何？

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