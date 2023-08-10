港澳同列美禁投资中国高科技名单 业界指等同禁止制造 忧外资撤离

中美关系

美国禁止或限制当地金融投资公司对中国高科技作出新投资，作为中国特别行政区的香港和澳门同时被列入受禁名单。有业界人士向本台表示，禁令是要令中港澳三地难以自发制造高科技产品，因为香港即使抢到相关人材，但缺乏资金亦难以研发，更不排除美资或外资会因此撤出香港，令香港的创新科技和经济受挫。

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美国总统拜登周三(9日)签署的行政命令，禁止对华投资和知识转移的三类高科技，分别是半导体和微电子丶量子信息科技及人工智能。白宫称，这些高科技对受关注国发展尖端军事技术丶情报丶监控系统或电脑网络能力提升至关重要。

不愿透露姓名的科技界人士向本台表示，上述三类产品都是顶尖科技产品，以人工智能为例，未来十年都会受它影响，禁止投资自会阻碍研发，尤其是中港近年都锐意发展创新科技，影响便更大。

他指出，美国早前已加强管控对华出售高科技产品和生产设备，但中国科技巨头华为在解决芯片的采买後已决定重推5G手机，而美国最新一着反映它已从过去「让你买不到，到怕你整(制造)得到」。他解释，香港政府高叫「抢人才」，但若缺乏新资金，纵使抢得人才亦无法研发生产。

他更忧虑，行政命令同时要求美国商人定期向当局汇报在中港澳三地投资上述三个高科技领域的投资情况，这将令外资，特别是美资考虑撤离香港，而这影响的，不光是创新科技发展，经济发展亦同样受累。

根据白宫为签署命令所作解说，这是捍卫美国国家安全所需的措施，因为受关注国发展这些高科技的目的是要取得军事主导地位。传媒形容，此举是华盛顿阻止中国藉开发尖端科技来发展军事现代化的同时危及美国国安。

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