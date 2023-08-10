火箭军腐败或成习近平软肋

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华盛顿邮报稍早称，中国军队高层出人意料地进行了改组，分析人士称，这是多年来最大规模的一次清洗，中国国家主席习近平正在监督一场全面的运动，以巩固对中国人民解放军的忠诚度，并加强对中国人民解放军的控制。

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该报称，中国的军事重组可能暗示腐败，亦或是习近平的软肋。上周一在北京举行的仪式上，习近平任命了中国人民解放军火箭军新任司令，该部队控制着中国的核武库和常规导弹，包括可以到达美国本土的洲际弹道导弹。

这些武器是中国快速扩张计划的一部分，该计划对于中国拿下台湾并在亚太地区挑战美国的长期目标至关重要。

通过领导层改组，习近平罢黜了导弹部队司令员，这是一位已从公众视野中失踪数月的火箭军老兵。距离外交部长秦刚被免职不到一周，秦刚也是习近平的忠实拥护者，他也从公众视野中消失了。在这两起案件中，中国都没有给出官方解释，但此类失踪往往是遭官方调查的迹象。

据亚洲协会政策研究所中国分析中心高级研究员莱尔·莫里斯表示，“如果把这一切加起来，这可能是火箭军历史上最大规模的清洗之一”。他该研究员为，“这种转变非常罕见，而且非常快。这告诉你正在发生一些事情。”分析人士表示，这些事件可能暗示习近平第三个任期内的权力可能出现裂痕，预示着中国体制高层内部存在进一步的不确定性。

台湾新北淡江大学国际事务助理教授林英玉表示：“这凸显了习近平在外交和军事系统方面都存在问题的事实。” “这表明习近平在内部控制方面可能会遇到更多困难。”

自2012年上台以来，习近平领导了全军反腐败行动，导致解放军前联合参谋长等高级指挥员遭到清洗，房峰辉曾陪同习近平上任。 2017 年他还与特朗普总统会面。2019 年，他因腐败指控被判处终身监禁。

英国《金融时报》本周援引两名外国政府高级官员的话称，中国火箭军领导人因泄露军事机密而受到调查。

亚洲协会中国政治研究员尼尔·托马斯表示：“习近平清洗火箭军领导层的决定表明他仍然控制着军队，但他长达十年的反腐败运动未能消除高级军官中的腐败现象。”

习近平正在进行一项新的铲除腐败的努力。 6月，中国共产党强大的纪检机构表示，自10月以来，包括军队干部在内的超过39名官员已受到调查。该纪检“以零容忍的态度坚决铲除腐败毒瘤” 。

过去一个月，中国军方对其采购系统发起了调查，并为领导人发布了严格的社交互动新准则。根据规则和官方媒体对此次活动的报道，这两项举措似乎都是为了打击泄露机密信息和其他违反纪律的行为。

据华邮称，解放军的腐败问题是一个长期存在的问题，这次清理运动是习近平上任以来的第三次。

从军队其他部门任命新指挥官明显背离了传统。新官拥有海军和空军背景，而他们的前任则来自导弹部队。专家评论说，火箭军是解放军最敏感的部门，“由零服役经验的人”取代专业司令员“几乎是史无前例的”。

此举可能会对围绕台湾的任何潜在冲突产生影响。如果战争爆发，火箭军的远程常规导弹可以瞄准美国在西太平洋的基地和航母，而中国军队短程弹道导弹可以瞄准台湾。

有分析说，这些任命对解放军火箭军来说是一个打击，火箭军在八年前才升格为一支完整的军队，并迅速扩大规模。

据詹姆斯·马丁防扩散研究中心的研究生研究助理、最近关于解放军火箭军的一份报告的作者德克尔·伊夫莱斯称，“这对中国火箭军来说是毁灭性的公开羞辱。” 德克尔·伊夫莱斯说，“事件向所有人发出信号，表明习近平对火箭军自我监管的能力没有信心。如果北京不能信任解放军空军提供的大量资金来扩大军力，北京可能会开始认为这些钱可以更好地用在其他地方。”

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