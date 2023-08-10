疫情后复苏放缓，中国消费者收紧钱包

中国经济/菜篮子

中国国家统计局周三（8月9日）表示，7月份居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，而路透调查的预测中值为下降0.4%。这是自 2021 年 2 月以来的首次下降。

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分析认为这是由于中国疫情后经济复苏步伐放缓，中国消费者需要收紧钱包。

路透社分析也认为，由于国内外需求减弱以及一系列支持经济的政策未能提振经济活动，中国的疫情后复苏在第一季度强劲开局后已经放缓。

记者前往北京一个菜市场看看蔬菜水果肉类价格。

采访者中有一位先生是餐馆工作人员，周四（8月10号）午餐时间他去了北京市中心的一个菜市场，但没有买任何东西，并表示由于抵押贷款和养孩子成本，需要谨慎消费。

02:31 北京菜市场 REUTERS - TINGSHU WANG

中国通货紧缩引起高度关注，与通货膨胀相反，通缩意味着商品和服务价格下降。从字面上看似乎是对购买力是件好事，但实际上却暗藏对经济 的威胁。具体说就是消费者不再消费，或者等待进一步降价而推迟购买。 在没有需求或需求降低的情况下，企业被迫削减产量，进一步打折以清理库存，同时冻结招聘或裁员。导致经济学家所称的螺旋式下降局面的风险。

据华尔街日报分析，危险在于，如果价格下降的预期变得根深蒂固，就会进一步削弱需求，加重债务负担，甚至使经济陷入一个使用中国政策制定者惯用的刺激措施难以摆脱困境的陷阱。

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