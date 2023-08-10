穆迪下调碧桂园的评级 糟糕或甚于恒大？

中国/碧桂园

评级机构穆迪周四将中国开发商碧桂园的企业家族评级（CFR）从B1下调至Caa1，理由是该公司未能偿付债券后流动性和再融资风险加剧。

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穆迪下调中国开发商碧桂园的评级至Caa1。路透社今天称，根据该评级机构的网站，Caa1 评级是一个表明信用风险非常高的级别。

而中国碧桂园周四表示，由于项目减值准备增加，预计将录得半年亏损。

穆迪预计碧桂园的评级前景为负面，理由是这家中国最大的私营开发商偿债能力存在不确定性。

据碧桂园周二表示，该公司已错过8月6日到期的两美元债券息票付款，总额达2250万美元，显示陷入偿还困境。

由于市场对该公司流动性和财务状况的担忧加剧，穆迪还下调了对该公司 2023 年合同销售额的预测。据穆迪表示：“由于信用质量恶化，该公司还可能增加对担保债务的依赖。因此，控股公司高级无担保债权的预期回收率将会较低。”

穆迪调整评级之际，中国庞大的房地产行业正面临现金紧张的开发商一系列债务违约，而全球负债最重的房地产开发商中国恒大集团已经处于危机的中心。

据该报道，近几周来，由于碧桂园重新出现的流动性担忧引发了担忧，中国房地产股一直波动较大，而投资者则期待政策制定者对该行业提供更强有力的支持。

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