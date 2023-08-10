英国考虑是否跟进美国禁止对华科技投资的禁令

英国/中国/投资风险

英国今天报告说，正在考虑如何回应美国总统拜登禁止在中国进行部分科技投资的决定，并说正在继续评估美国禁令可能对英国潜在的国家安全风险带来影响。

广告 继续浏览后续

英国考虑回应美国禁止对华科技投资的禁令。路透社引述英国首相苏纳克政府发言人表示，“在英国继续评估某些投资对英国所带来的潜在国家安全风险的同时，英国还将仔细考虑美国的这些新措施。”

美国总统拜登9日签署了一项行政命令，授权美国财政部长禁止或限制美国对中国在半导体和微电子、量子信息技术以及某些人工智能系统三个领域实体的投资。据美国政府说，这些措施旨在应对美国国家安全风险。中国今天回应称对此举表示严重关切。

英国与中国的关系在香港实施国家安全法和涉嫌侵犯新疆维吾尔族穆斯林人权等问题上经历了一段时间的动荡之后，英国最近寻求稳定与北京的关系。英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利(James Cleverly)在四月份提出了英国的新方针，称英国将在与中国参与贸易、投资和气候变化等领域的合作的同时，通过限制中国构成的国家安全威胁来寻求保护自己。

苏纳克和拜登6月签署了一项新协议，以加强两国历史上的安全联盟，誓言深化先进技术、清洁能源和关键矿产等领域的经济联系。

据路透社说，官方数据显示，中国并不是英国外国投资的重要目的地，截至2021年底，这一数字为107亿英镑（136亿美元），而美国为4614亿英镑。英国在香港的投资也达776亿英镑。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅