香港警方以涉嫌串通海外资金罪控拘捕10人

香港/《国家安全法》

香港警方今天称，香港国安警察今天逮捕了10人，罪名是与外国势力勾结图谋煽动骚乱并与现已解散的民主抗议者基金串谋。

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路透社今天报道称，香港警方在一份声明中称，四男六女被捕，年龄在26至43岁之间，他们涉嫌与“612人道主义救援基金”合谋接受境外组织的捐款，以帮助支持流亡人士和在香港已遭制裁的团体。

自北京于 2020 年对这个前英国殖民地实施国家安全法以来，香港当局一直在对亲民主异见人士采取协调一致的行动，此前一年，香港曾发生数月暴力反政府抗议活动。

“612人道主义救援基金”于 2019 年设立，旨在帮助支付被捕的抗议者的法律和医疗费用。

警方没有透露这 10 人的身份，但表示正在搜查他们的住所和办公室，并没收了文件和电子设备。警方还说，嫌疑人正在接受调查，不排除进一步逮捕的可能性。

2020年的国家安全法对包括颠覆国家政权、勾结外国势力在内的各种行为最高可判处无期徒刑。

今年5月，包括该“612人道主义救援基金”五名前受托人在内的六人因涉嫌与外国势力勾结而被捕。

美国和英国等政府批评国家安全法是镇压工具。

中国和香港官员表示，因实施国家安全法，香港已经恢复稳定。

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