「3元早餐」 中国通缩严峻的象征

中国陷入通缩

路透社报道说，在北京，被比喻是“餐饮界的优衣库”的「南城香」连锁店内，顾客只需花3元人民币就能随意吃喝到八宝粥、皮蛋瘦肉粥、胡辣汤、小米粥、牛奶等七种早餐。一顿3块钱的早餐说明了通货紧缩对中国的冲击。

“当别人还没开门营业的时候，南城香有的门店早餐，已经做到日流水1万元……”

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71 岁的高怡（音译）对路透社说：“疫情期间，出现了许多便宜的选择（......），而且一直都有新的便宜货，你只需知道如何找到它们。” 她和孙子来到在这家在北京有160家的连锁餐厅吃早餐。

一顿3块钱的早餐说明了通缩对中国的冲击。中国餐馆老板们竞相以低价和优惠来吸引食欲大不如前的消费者。

观察家们担心，这种削价竞争的做法可能会威胁到小商店，因为它们无法抵抗大集团的强势促销手段。

就像九十年代日本的通缩一样，中国经济增长可能因此受到威胁。

报道援引上海中国市场研究集团的 Ben Cavender 指出，为了吸引顾客，“优惠”是必要的。因此，这些零售商面临着寻找利润空间的巨大压力。

与西方民众不同，中国人在疫情期间不得不在经济上勉强度日，而政府优先补贴制造业。一旦解封，就不会出现一些经济学家所希望的情况。

在工资和福利几乎没有增长、劳动力市场饱和的情况下，中国的消费支出受到了经济停滞的限制。

广东省食品安全促进联盟副会长朱丹鹏（音译）表示：“降低价格、为消费者提供物有所值也就是更好性价比的战略，符合当前的经济形势。”

周四，在北京的「南城香」连锁餐厅人满为患。据工作人员说，自从该公司开始以 3 元的价格提供早餐后，每天早上都是如此。

「南城香」没有回应路透社的置评请求。

现在位于中国首都的汉堡连锁店「西少爷」也降了价，其餐点价位为10元人民币（1.26欧元）。

在中国经营肯德基餐厅的百胜中国正通过提供 19.9 元（2.5 欧元）的菜单来吸引消费者。

百胜中国的总经理 Joey Wat 告诉路透社：“人们回来了，但人均消费却下降了。（......）在我们看来，疫情似乎是很久以前的事了，这不是什么大不了的事。然而事实并非如此。”

路透社最后写道，一位不愿透露名字的餐馆员工董某，周四中午去了北京的一个市场，但什么也没买。他说：“我有房贷，还有一个孩子。我别无选择。”

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