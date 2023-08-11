中国破涉美中情局间谍案 拘军工集团一人

军事间谍案

中国再破获一宗美国间谍案，指一名军工集团工作人员在获得美国中央情报局罗马人员承诺帮助他全家移民美国及提供巨额报酬，向对方提供军方敏感资讯，现已被捕及送交检察机关起诉。公布未有提及泄密内容和泄密者的职级等个人资料。

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根据中央电视台今(11日)早报道和国家安全部在微信公众号的公布，疑犯姓曾，52岁，是军工集团工作人员，属於「重要涉密人员」。他被集团公派到意大利留学进修期间，获美国驻意大利使馆官员塞斯主动联络，通过聚餐丶郊游及观赏歌剧等活动逐步建立密切关系。

公布指，塞斯向疑犯灌输西方价值观，并表明是美国中情局罗马站人员，要求疑犯提供中国军事敏感信息，承诺给予他巨额报酬，并为疑犯全家办理赴美移民。疑犯同意，并与美方签署参谍协议，接受美方考核和培训。疑犯留学进修结束後，回国继续与中情局人员多次秘密接头，提供大量核心情报，收取间谍经费。

公布续称，国安机关经侦查後取得证据，已对疑犯采取强制措施，「及时消除危害」。

中美近期不时公布破获涉及对方的间谍案，在此之前，美国司法部於本月3日公布，两名现役华裔海军士兵涉嫌为中国当间谍被捕，指二人涉嫌向中国官员提交舰只资料丶演习情报以及云图拉县（Ventura County ）和圣克莱门蒂岛（San Clemente Island ）海军设施的安全细节，两人合共收取了约 2万美元酬劳。

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