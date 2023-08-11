习近平缺席灾区 党报称领导人应率先垂范

中国北方洪灾

中国领导人习近平一直没有现身河北东北灾区，究竟因为日理万机，或者去了北戴河密商大计？人民日报发表的文章让人费解，文章称领导人“喊一声‘跟我上’与吼一声‘给我上’”大不一样! 文章还说：“如果自己都做不到躬身力行、率先垂范，又怎能让他人真心信服、甘愿跟随呢？”这是说谁呢？

2023年8月1日，中国河北省涿州市，鸟瞰图显示，暴雨过后，Tazhao村附近的农田和房屋被洪水淹没.。

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人民网8月10日头版刊出题为“人不率则不从，身不先则不信—总书记的用典智慧”，同一版还刊出“关键时刻冲在前---广大党员干部牢记嘱托奋战防汛抗洪救灾一线”的长篇文章，原来第二篇是陪衬第一篇的。

这次河北救灾，民间最不满的，是几乎看不到领导人的身影，但人民日报却把习近平一段过去的讲话拿出来说事，并颂扬这是“总书记的用典智慧”，文章引用习近平的话说，“‘人不率则不从，身不先则不信’。领导机关和领导干部带头冲在前、干在先，是我们党走向成功的关键？”

文章解释习近平用的这段话出自北宋宝元年间，西北战事吃紧，国家财政困窘，一位大臣向皇帝上奏时说了前面那句话，意思是希望“朝廷应作出榜样”，人民网这篇文章把习近平用典的意思这样发挥了一番：

“正所谓‘已身不正，焉能正人’，如果自己都做不到躬身力行、率先垂范，又怎能让他人真心信服、甘愿跟随呢？”

该文还举出毛泽东曾说过“典型本身就是一种政治力量”的例子，希望“领导干部有‘人不率则不从，身不先则不信’的觉悟，不仅要跟大家干在一起，还要干在最前头。喊一声‘跟我上’与吼一声‘给我上’，一字之差，却是天壤之别”。

有网友评论，“这文章不会有点‘高级黑’吧，哪壶不开提哪壶，这几十年每当遇到大灾，江泽民、朱镕基、胡锦涛、温家宝，至少是要到第一线去慰问民众，鼓舞士气。习近平担任总书记以来，从来不肯去灾区视察，这不就是文章说的‘自己都做不到躬身力行、率先垂范，又怎能让他人真心信服、甘愿跟随呢？’”

如果说这篇文章用意有点玄虚，刊登在同一版主要位置的“关键时刻冲在前---广大党员干部牢记嘱托奋战防汛抗洪救灾一线”好像就是在实打实地反驳民间的批评：报道称，

“习近平总书记和党中央始终高度重视防汛救灾工作”。“习近平总书记明确指出：“各级领导干部要加强应急值守、靠前指挥，坚持人民至上、生命至上…切实把保障人民生命财产安全放到第一位。”

但是，习近平始终不肯出现在灾区，这是一个持续十年的疑问。

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