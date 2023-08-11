在中国等消费强劲带动下 国际能源署上调石油消费预测

中国/石油

国际能源署8月11日公布最新消息显示，在中国等地消费石油强劲带动下，国际能源署上调2023年石油消费预测，不过2024年增幅或将下降。

13个产油国家组成的欧佩克和另外9个盟国决定大幅度减产石油，以便维持价格

广告 继续浏览后续

国际能源署今天公布最新消息显示，世界各国需要石油增加，而且由于中国等消费强原油强劲，推高油价，导致全球石油需求飙升，创下新纪录。

在国际能源署的这份报告中表示，6月份全球平均每天使用原油数量首次达到1.03亿桶，8月份可能会升至更高，主要是夏日乘飞机出游人数增加，以及中国石油行业需求猛增。

这份报告指出，2023年全球石油需求将每天增加220万桶，达到平均每天1.022亿桶，中国占70%，虽然中国经济复苏乏力。

在今年6月的日需求量原油达到创纪录的1.03亿桶后，8月可能迎来另一个高峰。

另外一个石油价格飙升的主要原因是13个产油国家组成的欧佩克和另外9个盟国决定大幅度减产石油，以便维持价格，导致最近几个月石油供应放缓，引发国际原油市场供应紧张。

国际能源署表示如果欧佩克和 盟国继续保持现有生产水平，石油库存将在第三季减少220万桶，在第四季减少120万桶，这可能会推进油价的再次上涨。

不过国际能源署估计2024年增幅或将减弱，主要由于新冠疫情结束后，各国恢复经济生产，现在加大减排力度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅