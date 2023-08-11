法国强烈谴责俄罗斯对乌克兰新一轮导弹袭击 卢卡申科称愿与波兰接触

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白俄罗斯总统卢卡申科周五(8月11日）宣布，他已下令政府恢复与波兰的接触。在其莫斯科盟友与邻国北约成员波兰之间边境紧张局势持续升温之际， 卢卡申科声称已准备好进行对话。法国周五(8月11日）强烈谴责俄罗斯对乌克兰西部地区进行的新一轮导弹袭击。

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白俄罗斯国营通讯社周五援引卢卡申科表示：“现在有必要与波兰进行对话。我已命令总理与波兰联系。”

法新社报道，由于在乌克兰战争上的分歧，白俄罗斯与波兰之间的紧张局势不断加剧。波兰在财政和军事上援助乌克兰，而白俄罗斯则是莫斯科的坚定盟友。自从卢卡申科允许俄罗斯利用白俄罗斯领土，对乌克兰发动攻势以来，白俄罗斯与波兰之间的关系跌至新低。

北约成员国波兰周四表示，计划向波兰与白俄罗斯边境增派一万名士兵，其中4千人将直接支援边防部队，6000人作为预备役，以保护其波兰与白俄罗斯的东部边境，起到“威慑作用”。

卢卡申科认为，波兰政府在10月15日立法选举日益临近之际，意图显示他们更好地武装保卫了国家，但此举使局势升级并恶化。

波兰外交部副部长雅布隆斯基(Pawel Jablonski)则表示，"如果白俄罗斯总统真的有意改善与波兰的关系，他很容易可以做到：白俄罗斯只要停止攻击波兰你边境，释放一千多名政治犯和（白俄罗斯/波兰籍记者）波佐布特，停止制造仇恨"。

波兰副外长指：“卢卡申科的言论与他的行动并不一致”。

波兰最近警告白俄罗斯的挑衅威胁以及俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳抵达白俄罗斯对波兰构成潜在危险。

波兰还指责白俄罗斯和莫斯科策划新的移民涌入欧盟，以破坏该地区的稳定。

另外，法国周五(8月11日）强烈谴责俄罗斯对乌克兰西部地区进行的新一轮导弹袭击。

法国外交部周五在一份声明中称，“法国强烈谴责俄罗斯对乌克兰发动新一轮导弹袭击，袭击在乌克兰西部造成一名儿童死亡。

声明称，法国外长科隆纳已多次强调，俄罗斯的行为"不可接受"，已构成战争罪，不能继续使其逍遥法外。

法国外交部称，法国将继续加强对乌克兰的军事支持，特别将支持乌克兰加强防空能力。

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