洪灾：涿州灾民批评政府“消失” 微信开始删贴

中国/洪水

涿州灾民批评政府在洪灾面前“消失了”：“救援队从中国各地赶来，但找不到可以联络的人”。该市当局回应说，共产党领导人"坚定地站在抗洪救灾第一线"。路透社注意到，包括第一人称的描述也从微信平台消失了。

2023 年 8 月 3 日，在中国河北省涿州市，一名男子在台风"杜苏芮 "余威带来的降雨和洪水过后，手持一袋食物蹚过洪水。

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据路透8月10日报道说，台风 "杜苏芮 "过后，洪水席卷了河北省和其他北方地区，北京以南不到 80 公里（50 英里）的涿州首当其冲，数以千计的房屋和生计遭到破坏。

上周，涿州市遭受了中国北方有史以来最严重的洪灾。今天，居民们在质问当地政府为什么没有采取更多措施来帮助他们。居民们批评说“他们都不见了”。

据当地政府估计，包括涿州在内的保定地区因洪灾造成的直接经济损失高达 170 亿元人民币（23.6 亿美元）。

一位王姓居民说，“在其他地方，你会看到领导们赶赴前线协调救援工作，但在涿州，他们却消失了”。

“救援队从中国各地赶来，但找不到可以联络的人”。

42岁的吴春雷（音译）的两层楼房和工厂被毁，他说，由于政府工作人员不在场，村民们引导救援队前往受洪水袭击的农村地区。吴说，"当时没有电话信号，我们无法联系到任何当地官员。我们只能自救"。

路透社试图联系涿州和保定地区的地方政府，但多次拨打电话均无人接听。

在周日的一份声明中，涿州当地政府称，已"迅速启动救援计划"，并说，该市共产党领导人"坚定地站在抗洪救灾第一线"。

据国家媒体报道，中国国家主席习近平于8月1日下达了"全力以赴"救援的书面命令，并于本周派遣国务院副总理张国清前往包括涿州在内的中国北方洪灾地区视察。国家媒体称，习近平和其他共产党高层正在北戴河进行一年一度的夏季休假。

但有迹象表明，当局对洪水灾民的批评越来越敏感，一些关于涿州洪灾的博文，包括第一人称的描述，都被从微信平台上删掉了。

撤离、赔偿

涿州市 60 万居民中有六分之一以上已经撤离。一些留下来的居民说，地方当局缺乏紧迫感，导致他们忽视了撤离通知，直到为时已晚。

其他居民说，他们没有收到任何警告。据一位姓朱的木匠在他家中告诉路透社记者：“我们没有收到任何信息”。他家四米深的洪水造成了价值 30 多万元人民币的损失。

我房子的整个外层钢架都被冲走了，楼下所有的家具、工具和机器都没了。地基坍塌到了地下。

许多居民认为，7月31日政府决定将保定市溢洪水库的洪水引到所谓的蓄洪区（其中两个蓄洪区位于涿州），从而加剧了当地的洪灾。

根据中国的防洪法，这些地区可能包括低洼的居民区。法律规定，蓄洪区的居民有权获得价值为房屋损失 70% 的补偿。

几位涿州居民说，他们已向当地官员提交了损失报告，但尚未收到赔偿回复。中国政府誓言要在冬季之前让洪灾地区的灾民重返家园，而北京官员则宣布灾后恢复可能需要一年时间。

涿州并不是唯一的居民对政府不作为感到愤怒的地区。根据社交媒体平台推特X在上周发布的视频片段，在涿州东南130公里处的霸州市，数十名洪水灾民举行了罕见的抗议活动，他们在活动中打出横幅要求赔偿。（路透社说，已设法确定了这些视频的地理位置，但无法核实拍摄日期）。

据法新社报道，上周发生在北京，河北和吉林的洪灾，至少导致72人遇难。

据中国央视今天周五援引河北当局的话报道，"自8月10日以来，河北省已有29人因灾死亡，其中6人是被确认的失踪者。目前仍有16人失踪"。

北京当局本周表示，在上月底的暴风雨和洪水中，北京至少有 33 人死亡，其中包括两名救援人员。

上周的暴雨导致东北部吉林省十多人死亡。

法新社周三访问河北省时，部分地区的街道仍被泥浆覆盖。居民们正努力抢救自己的财物，清理受损的房屋。

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