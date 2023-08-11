美司法部指派特别检察官调查拜登儿子亨特所涉非法指控

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美国司法部长周五(8月11日）宣布，任命一位特别检察官调查总统拜登之子亨特·拜登是否牵涉不当商业交易。法新社称，正在寻求连任的拜登在司法部长做出这一宣布后保持沉默。

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法新社报道，美国司法部长加兰在宣布上述决定时没有透露新任特别检察官调查内容的细节。加兰宣布这一出人意料的任命，正值拜登寻求总统连任，白宫对此没有做出反应。

加兰周五在简短的讲话中称，对总统拜登的儿子亨特提出刑事指控的联邦检察官韦斯，将被提升为特别检察官，获得额外权力调查亨特是否牵涉不当商业交易。

据称韦斯周二告知司法部长，他认为他的调查已达到需要任命他为特别检察官的阶段。加兰表示，“他(检察官韦斯）要求被任命(为特别检察官）。在考虑了他的请求以及案件的特殊情况后，我认为任命他为特别检察官符合公共利益”。

今年53岁的亨特·拜登被法庭指控逃税并在吸毒期间获得枪支。

不过，亨特·拜登多年来一直受到他父亲总统拜登的前任特朗普和许多其他共和党人的攻击，他们指控亨特腐败。

保守派议员特别指责亨特 拜登在其父担任奥巴马副总统(2009-2017年)期间，利用网络和他父亲的声誉和影响力在乌克兰和中国做"可疑"的生意。

共和党议员并揭露，司法部会不惜一切代价避免现任总统的儿子被判入狱。

国会共和党人并指称拜登从亨特的商业投资中获得利益，警告将推进展开弹劾调查，但共和党人至今未就有关指控及不当行为提出确凿证据。

韦斯最初获前总统特朗普任命为特拉华州联邦检察官，拜登接任总统后韦斯留任。分析指韦斯此次被任命为特别检察官，在调查工作方面比联邦检察官，将被赋予更多独立性。

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