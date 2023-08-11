美国重申赖清德过境符合惯例 一中政策不变

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台湾副总统赖清德即将启程前往巴拉圭参加新任总统就职典礼，并将过境美国。对此，美国国务院周五(8月11日）重申，赖清德过境符合台湾副总统过境惯例与美台长期非官方关系，美国一中政策不变。彭博社周五报导，赖清德将登上"彭博商业周刊"封面。

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中央社消息，台湾总统蔡英文指派赖清德担任特使，率团出席巴拉圭共和国新任总统潘尼亚（Santiago Peña Palacios）就职典礼；访团预计12日启程，18日返台，期间过境纽约与旧金山。

美国国务院发言人周五以背景说明方式回覆中央社邮件询问表示，台湾高阶官员过境美国符合长期惯例、美国与台湾非官方关系，以及美国的一个中国政策，这一政策不变。赖清德过境符合副总统过境惯例。

美国国务卿布林肯7月17日在国务院发表谈话时表示，考虑到飞行距离，过境为依循惯例作法；过去数十年间，台湾副总统已过境美国10次，这次是第11次，也是赖清德第2次过境美国，"中国没有理由借故进行挑衅行径"。

不过，针对中国将在赖清德过境美国期间进行军事演习一事，美国国务院并未回应。

在赖清德即将出访前夕，中国海事局宣布，自北京时间12日中午至14日下午，将在东海军事演习。

另外，彭博（Bloomberg News）网站周五报导，台湾副总统赖清德将登上"彭博商业周刊"封面。

彭博在新闻中附上赖清德成为"彭博商业周刊"（Bloomberg Businessweek）封面人物的照片，发行日期为2023年8月21日。图说标示他是总统选举的领先者。

封面标题则是"他想领导台湾。但他能维持和平吗？"（He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?）。

赖清德周六启程出访巴拉圭，将过境美国纽约、旧金山，预计18日返抵台湾。民进党党政人士表示，此行重头戏是以总统特使身份过境美国，出席巴拉圭新任总统就职典礼，在国际场合上代表总统，与各国政要自然互动，具有相当大的意义。

赖副总统将于12日傍晚启程，同日抵达美国纽约过境，13日晚间离美。台湾总统府尚未公布赖清德在美国行程，不过，据指出，他将出席纽约侨宴并与青年座谈。

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