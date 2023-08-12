专家指中国第一大房企碧桂园关乎千万人就业 不能倒

中国房地产危机

中国房地产业坏消息一个接着一个，继恒大陷入债务深渊，资不抵债之际，中国最大房地产公司碧桂园财务黑洞越来越大，中国学者认为第一大房企轰然倒下，将冲击市场信心，关系几千万人就业，呼吁 当局出面拯救。

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中国知名经济学家任泽平8月11日在微博发文，呼吁“帮帮碧桂园、龙湖等优质民营房企”。他认为，这不仅是帮这些民营房企最后的堡垒，不仅是因为大而不能倒，而是守住金融风险底线、守住民生底线的需要。他认为：“黎明就在前方，优质民营房企不要倒在黎明前”。

文章称，如果第一大房企轰然倒下，将冲击市场信心、经济恢复、金融风险、居民购房预期以及上下游60多个行业，关系几千万人就业，龙湖这些民营房企最后的堡垒也可能难以自保，这是不可承受之重。根据国际经验，房地产是周期之母，10次危机9次地产。

碧桂园于11日在其官方微博发布致歉信，表示受销售与再融资环境不利影响，2023年上半年预计出现较大亏损，当前也正承受阶段性的流动压力。

根据碧桂园10日在港交所公布报告，预计上半年亏损人民币450亿至550亿元。碧桂园承认：“公司遇到了自成立以来最大的困难，正全力自救，希望扭转当前的困局。”

情况看来很不好，财经资讯网站“金十数据”消息，8月12日晚间，碧桂园宣布对旗下11只境内公司债券自8月14日开市起停牌，复牌时间另行确定。

有分析指，碧桂园和恒大并不完全一样，比起来，前者覆盖面更大，而且都是住宅类，只要停工，就会给买房子的人造成巨大打击，不但人住不进去，房贷还停不下来。

根据华尔街日报、香港经济日报等媒体近日报道，过去一星期，碧桂园的股票和债券价格大幅下跌，国际信评机构下调其评级，新股配售计划传出喊停。路透社报道，碧桂园未能如期支付两笔于6日到期的债务利息，证实市场担忧不虚。

媒体据此分析，中国房地产问题距离真正解决问题仍很遥远，最痛苦的时候还没有到来。

中国房地产行业正面临着严重困局，根据每日经济新闻，8月10日，陷入债务深渊的恒大集团公布新的财务报告显示，公司总负债一万八千三百三十八亿元人民币，而公司总资产不过一万四千六百八十五亿元，已资不抵债。仅2022年就净亏损527.2亿元人民币。

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