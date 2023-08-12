中国地方政府债务超过94万亿 北京派出工作组"查帐"

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中国地方政府债务估计高达人民币94万亿元，金融时报报导，中国国务院已派出工作组到超过10个财政最差的省份"查帐"，寻找削减债务的方法，直接向总理李强汇报。报道指，这是北京多年来采取最大规模由上而下的方式来解决地方政府债务问题，显示在中国经济步履蹣跚之际，北京担心金融稳定性面临的风险。

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中央社援引高盛集团（Goldman Sachs）估计，中国地方政府债务累计高达94万亿元，包括地方政府融资平台的债务，这是资产负债表外的负债。

报导指出，中国国务院派出工作组到超过10个财政最差的省份审查帐目，包括未被纳入资产负债表的债务，并寻找削减债务的方法。

据称，工作组由中国人民银行（央行）、财政部、证券监管机构组成，直接向国务院总理李强汇报。

报导形容，这是北京多年来采取最大规模由上而下的方式来解决地方政府债务问题，显示在中国经济步履蹣跚之际，北京担心金融稳定性面临的风险。

报导引述知情人士表示，工作组目前其中一个最重要的工作，是对地方政府融资平台的隐性债务进行审视及分类，这些隐性债务并没有纳入地方政府的资产负债表上，而是透过场外或其他非公开渠道筹集到的资金。

知情人士说，部分隐藏债务可能会被拨入地方政府的正式债务，部分可能会面临重组。

另有知情人士表示，这些解决方法是让地方政府利用低息的特殊用途债券或其他债券，来支付利息相对较高的地方政府融资平台债务。

工作组也会向商业银行及政策银行施压，要求延长地方政府融资平台债务的到期时间，给予特别长的限期，以及降低债务利率。

不过报导指出，另一个最大的症结问题，是这些债务应由中央政府还是地方政府负责。中央政府希望地方政府变卖资产来还债，但地方官员指很多资产没有流动性，中央政府一定要拯救他们。

工作组可能会继续推进地方政府变卖资产减债，并坚持中央政府不会直接介入的原则，避免有道德风险。

报导表示，本次计划是中共领导人习近平7月主持召开的中共中央政治局会议决定，会议表示要制定实施一揽子计划，帮助化解地方政府债务问题。

不过报导引述专家表示，目前最大问题是中国经济增长放缓，影响地方政府的财政收入，导致还债困难。

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