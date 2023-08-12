台湾副总统赖清德将不顾中国反对将过境美国

台湾/中国/政治

台湾副总统赖清德8月12日星期六启程前往美国，正式过境美国后、转往巴拉圭访问。中国坚决反对台北与其他国家进行任何正式接触。北京视台湾为其领土的一部分，随时准备收复台湾，甚至不惜使用武力。

广告 继续浏览后续

按照官方说法，赖清德仅为“过境”美国，就像台湾总统蔡英文今年四月初前往中美洲邦交国访问时，先后“过境”纽约和洛杉矶一样。不过，蔡英文在“过境”期间，会晤了美国众院议长麦卡锡，引发了北京的强烈不满。

中国反对台湾与其他国家进行任何外交接触，并对台北与其他国家政府之间的每一次会晤都进行强烈谴责。

台湾副总统本次前往巴拉圭是为了出席该国新任总统潘尼亚的就职典礼。巴拉圭是南美洲唯一承认台北的国家，也是仅存为数不多的仍与台湾保有外交关系的国家之一。

赖清德在动身前发推表示：“期待在过境时与美国朋友见面”。美国在台协会主任劳拉-罗森伯格则在推特上作出回应表示，该协会期待着欢迎副总统过境美国前往巴拉圭。预计赖清德在往返巴拉圭途中，将先后过境纽约和旧金山。

中国以“一中”为原则，曾在本月3日作出表态，谴责赖清德“过境”美国，并呼吁美国领导人“停止美台之间的官方往来”。

台湾外交部发言人刘永健在谈到赖清德过境美国一事时，采取了淡化立场，他称此次过境“没有特别之处”。他还强调：此种情况已经有过11次。

在赖清德启程前一周，中国加强了对台湾周边海、空两域的军事部署。台湾国防部披露：从周三清晨6点至周五，台湾周边共发现解放军军机33架次以及军舰6艘次。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅