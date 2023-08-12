台湾立法院长和联合国 7位人权专家声援被扣律师卢思位 促老挝放人

中国/老挝/人权

中国人权律师卢思位至今已被老挝政府扣留 16天，国际声援的声音日渐响亮，继七位联合国人权专家表示正联络老挝政府释放卢思位，以免他要被遣返中国和面对酷刑之后，台湾立法院院长游锡堃今(12日)早也在社交平台发出同样要求，是第一位就卢思位被扣事件发声的议会之首，他更严厉谴责中共持续迫害异议人士。

卢思位在老挝被扣已经超过两周, 国际声援日见高涨, 小图是游锡堃及部分联署的联合国人权专家 2023年8月12日

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卢思位若被遣返中国所须面对的风险，可从明天便被强迫失踪整整六年的中国人权律师高智晟的情况得以想见，高的妻子耿和及多个人权团体至今仍在为他的下落和获释奔走，明天在英国丶美国丶加拿大丶日本丶荷兰丶台湾等多国有请愿或示威活动。

卢思位过境老挝前赴美国与家人团聚之时被扣，对华援助协会认为是在中国政府要求下而为，是中共长臂管治的例证，曾在陈水扁年代担任台湾行政院长的现任立法院院长游锡堃在脸书声援卢思位时指出，中共近年长臂管辖日益频繁，像是「深圳五月花号教会」便有 63人遭受宗教迫害流亡三年半，而许多国家在中共威逼之下都不愿救援或提供庇护。

与游锡堃一样要求老挝政府立即释放卢思位的，还有来自三个联合国人权架构的七位专家，他们昨日透过联合国网页发声，指卢被老挝政府任意拘留至今，外界对他的羁押地点仍然一无所知，律师丶家人或任何他想见的人均未能与他接触。

专家们忧虑，卢很有可能在近日被遣返中国，一旦被遣返，他将面临种种危机，包括遭受不可弥补的伤害丶酷刑丶非人道对待丶惩罚，又或任意羁押丶强迫失踪等严重人权侵扰情况。他们续称，根据国际人权法，签署国不可将任何可能面对上述风险的人遣返，否则便会违反联合国禁止酷刑公约。

人权专家强调，即使是在逃亡路上，以和平手段推动和维护人权的人权卫士亦不应受到迫害，否则便是天理难容，促请老挝政府立即停止对卢思位的监视丶迫害及拘留，不要把他遣返中国，并采取一切措施以免对他的生命和人格造成难以挽回的伤害。

专家称，正就此事联络老挝当局。联合发表声明的专家包括联合国人权卫士状况特别报告员罗玛莉(Mary Lawlor音译)丶被迫或非自愿失踪工作组成员皮亚诗(Ana Lorena Delgadillo Pérez音译)丶法官和律师独立特别报告员Margaret Satterthwaite等七人。

现年50岁丶在参与「12港人案」后被中国吊销律师执照的中国人权律师卢思位，上月28日在离开老挝以便取道泰国赴美与妻女团聚时，被老挝当局扣留，面临被遣返的危机，他的妻子张春晓丶68个国际或地区人权组织纷纷发声，要求老挝政府放人，部分人士和组织更分别到老挝驻不同国家的领事馆前请愿示威。

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