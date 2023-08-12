开放两岸观光无下文台湾推出「小菜」遭批玩文字游戏

两岸开放观光遥遥无期，在台湾引发旅行业者高度不满，怒批「等到快要翻脸」。为纾解民怨，台湾行政院长陈建仁11日表示，将优先恢复旅居中国大陆以外地区的陆客来台观光，近期定案后，将对外公布相关方案。但再度被批，是在「玩文字游戏」！

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自从大陆地区爆发新冠肺炎疫情之后，短时间内，台湾就立即宣布禁止大陆旅行团进入台湾，这一禁就是两年多，好容易等到今年二月，全球疫情开始缓和，台湾也陆续解封，但对大陆旅行团来台的禁令，台湾官方始终不愿解除。

10日，中国大陆文旅部宣布，恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务，包括日本、南韩、美国、英国等共78国，使大陆开放国民参加旅行团前往国外旅游的国家总数达到138国，但台湾仍然没有在这波开放之列。

这个消息引爆了正如大旱望云霓的台湾旅行业者高度不满，中华民国旅行商业同业公会理事长萧博仁表示，陆方今年五月宣布恢复旅行社经营台湾团客前往大陆旅游时，台湾就应该顺势把球抛回，结果双方僵持不下，只是惩罚到合法的旅行业者，业界已经普遍「等到快翻脸」，业者不是都没有声音，是已经对政府失去信心。

在这种情况下，台湾行政院长陈建仁11日宣布，将优先恢复旅居中国大陆以外地区的陆客来台观光。至于大陆旅行团何时可以来台？陈建仁说，希望在和平对等，彼此尊重，务实情况下交流沟通，但目前还没有接到大陆善意回应。

台湾总统府发言人林玉禅说，台湾愿意在对等原则下，两岸同步恢复观光旅游，可以由恢复从第三地来台观光的陆客开始实施。

不过旅行公会理事长萧博仁表示，具有外地护照或双重国籍的旅外华人本来就可以入境台湾，这个所谓开放的措施根本没有帮助，想用这个来安抚业者，实在无法接受。

他说，政府开出今年一百万大陆游客的承诺已经跳票，业者牺牲太久了，之前不少单位都说要抗争，他都出面安抚，希望再给政府一点时间，但实在拖太久，如果九月还无法打开观光大门，他绝对支持业者抗争。

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