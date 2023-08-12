拜登尖锐评价习近平用意何在

习近平与拜登

美国总统拜登8月10日说中国是一枚“定时炸弹”，并警告提防“坏人做坏事”，说得很直白。新华社次日回应：“唱衰中国，只会在事实面前反复碰壁。”

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拜登一些涉及中国的言论，有时突如其来，白宫偶尔也会做些“补救”。比如，去年9月18日，他在回答媒体有关中国若侵台，美国是否会出兵捍卫时，拜登回答很明了：当然会!

白宫随后出面“澄清”：美国的一个中国政策没有变，注意，一个中国政策，不是“一个中国原则”。其实，拜登这已是第四次提到美国要保护台湾，这一次最明确。诸多分析人士则指美国对台海一贯的“战略模糊”趋向清晰。

观察人士提醒，有人或以为拜登年事已高，偶尔“失言”，他对习近平和习近平领导的中国的认识，其实自竞选总统之日起的相关表述，逻辑上前后一致的。

2021年2月7日，拜登就任总统不久，美国哥伦比亚广播公司专访时，拜登强调他非常熟悉习近平。作为奥巴马的副手，他与这位未来掌控中国的接班人早就开始了接触，有过许多次“私人会谈”，并和他旅行了17000英里，直言“我很了解他”。

不过，拜登对习近平的“了解”可能不会让习近平高兴，他说，“他的骨子里没有一点民主”。拜登表述得很平淡，简直有点“轻描淡写”，他还强调没有批评的意思，“但这是现实”。

拜登经历了冷战时代，见证过美苏对立，应该说，对于没有一点民主意识的领导人，他领教的多了？问题是如此“轻描淡写”，对方是否能接受。说习近平“骨子里没有一点民主”，这在西方几乎没有疑问，但是习近平不这样看，要不他怎么会说，他在中国搞的是“全过程民主”。

拜登担任总统后，举办全球民主峰会，第二次举办时，直接参加的，视频与会的各国政要多及一百多个国家，自然中国、俄罗斯是不会受到邀请的。这个峰会，是拜登的“民主与专制对抗”的组成部分。所以顺理成章，后来就有了他关于习近平是独裁者的一番话。

6月20日，拜登在加州出席竞选筹款活动时，干脆称呼中国国家主席习近平是“独裁者”，拜登还说，习近平对早前的间谍气球事件并不知情。“这对独裁者来说是一个很大的尴尬，当他们不知道发生了什么的时候。当它被击落时，他非常尴尬。他甚至否认气球的存在。”不知拜登的意思是否是说独裁者总要让人感觉是“全知全能”的，竟然还有“没料到”的事情发生？

中国外交部次日便指责拜登的言论“极其荒谬”，“是公开的政治挑衅”。显然，习近平或者他的属下不认为“独裁者”是个好称号，尽管得到独裁者称号的人都是“权倾天下”。中国外交部反驳时用了“公开的政治挑衅”，意思其实很明白，中方知道美国会怎么看习近平的，只是拜登这样公开地说“严重侵犯中国的政治尊严”，也就是“不给面子”。

拜登对称呼习近平是独裁者并无反悔之意，6月22日，他在白宫接待印度总理莫迪时，记者问及“独裁者”称谓时，拜登强调，他对中国的直言不讳“我是不会有太多改变的”。他解释说，“美中关系不像美印关系那样处于现在这样的状态，一个根本原因是，因为我们都是民主国家，所以彼此之间存在着极大的尊重。”

拜登继续自己的思路，不过更加直白罢了。8月10日在犹他州筹款时谈到中国经济，他说，“中国正陷入麻烦”，中国经济增长放缓，失业率飙升打破历史记录，老龄化严重，中国在许多方面就是一颗定时炸弹。他还说：“这很不好，因为当坏人遇到麻烦问题时，他们就会做坏事”。中国是党国，一个党，一个国，一个领袖，国家高度人格化，这里的党国与习近平是等量的。至于拜登对中国经济的担忧，其实也是国际社会目前普遍的关切，三年清零过后，中国经济问题十分严重，现在已进入通缩期，

不过，拜登每次评论习近平之后，总会落脚到现实政治的层面。他不断地强调希望与习近平见面。中美关系在气球事件发生后更形紧张，但拜登政府设法努力，终于在紧张气氛中让美国国务卿布林肯、美国财长耶伦等前往中国访问。美方认为无论如何，美中两大国对话是必要的，只有建立对话管道，才能防止意外发生。

当然，美方在加强与中方沟通的同时，也毫不讳言出于“国家安全考量”，继续出台限制政策。本周，拜登签署行政命令，限制美国投资中国的先进科技，包括半导体、量子运算与人工智慧等三大领域。一些观察人士则认为，这意味着美中“脱钩”加速。

分析人士指出，“骨子里没有一点民主”、“独裁者”，界定了美国总统拜登对习近平的认知，而一个如此超级体量的专制中国对美国将非常危险，所以，美国要采取措施限制。不过，人民日报8月12日发表署名“钟声”的评论说：“遏制打压阻挡不了中国发展的步伐。”指美国“必须去除‘心魔’”

如同拜登四次提到保护台湾一次比一次清晰一样，拜登对习近平的评价也越来越尖锐，这似乎与习近平“东升西降”的判断完全背道而驰，为什么呢？

不过，拜登这样表达与他同时表述的“我不想伤害中国，希望与中国建立理性的关系”似乎并不矛盾，因此，他又期待着与习近平会面。

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