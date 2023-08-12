英商贸部：希望透过"深化贸易伙伴关系"增进与台湾高科技合作

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台湾与英国7月下旬宣布启动"深化贸易伙伴关系"协商之后，英国商业暨贸易部向中央社表示，英方期待增进与台湾在高科技领域的合作，包括数位科技和贸易，以及清洁能源。英国将台湾列为"亚太数位贸易网络"重点市场，以提升英国半导体产业在亚太区域的地位和实力，并促进相关贸易与投资。

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中央社报道，英国商贸部一名发言人表示，台英之间有深刻的贸易和投资连结；"深化贸易伙伴关系"（Enhanced Trade Partnership，ETP）将进一步深化台英双边往来、善用英国企业面临的增长机会。

英方期待增进与台湾在高科技领域的合作。这位发言人指出，商贸部很快将与英国业界展开讨论，如何一同达成这个目标。

英国商贸部7月26日表示，台英ETP将签署备忘录（MoU），备忘录将触及双边投资、数位贸易、能源和净零碳排等重要领域。至于"深化贸易伙伴关系"相关协商是否将纳入第26届台英年度经贸对话议程，商贸部暂不予评论。

台英年度经贸对话今年稍晚将在伦敦举行，由台湾经济部政务次长陈正祺与英国商贸部主管国际贸易事务的副大臣贺德斯顿（Nigel Huddleston）共同主持。

商贸部8月1日发布的最新贸易统计数据显示，台英双边货品和服务贸易额去年达86亿英镑。整体而言，2013年以来，台英双边贸易额呈现稳定上升趋势。

根据自去年第2季起至今年第1季止总共4个季度的最新统计，台湾是英国第32大贸易伙伴，对台贸易占英国总贸易额的0.5%。

同一期间，货品和服务贸易在英国对台出口贸易总额的占比分别为48.3%和51.7%；与前一轮4个季度相较，英国对台货品出口贸易额年增25.1%，对台服务出口贸易额则年减27.9%。

2021年，英国对台湾的外国直接投资额为26亿英镑。

英国对台前5大出口货品为饮品（20%）、汽车（8.8%）、医疗及药学产品（6.6%）、电子通讯和声音设备（4.5%）、科学仪器（4.3%）。

同一期间，英国对台前5大服务出口项目为金融（27.9%）、知识财产（23.4%）、交通运输（13.8%），电子通讯、电脑和资讯服务（12.4%）以及其他商业服务（11.5%）。

英国今年5月发布国家半导体战略，其中提到商贸部设有专责部门，协助英国企业在政府列为优先的科技领域扩大国际市场，其中包括半导体产业。

商贸部将台湾列为英国"亚太数位贸易网络"（Digital Trade Network for Asia-Pacific, DTN）重点市场，目标为提升英国半导体产业在亚太区域的地位和实力，并促进相关贸易与投资。

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