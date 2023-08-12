西安喂子坪大暴雨土石流 2人遇难16人失联

西安/土石流

中国西安南部喂子坪村在大暴雨中山洪暴发，泥石流冲毁两处民房，已知两人死亡，16人失联。

西安南部喂子坪暴雨中山洪暴发酿2人遇难16人失联2023年8月12日

广告 继续浏览后续

据法新社引述中国官媒说，截至今天12日早7点，泥石流中的四名受害者获救，但另外两人死亡。并称，救援人员周六仍在现场搜寻16名失踪人员。

据中国央视报道，当地时间周五晚18点，一场山洪袭击了西安市南部的喂子坪村，造成泥石流，"冲走了两栋房屋"，该报道补充说当地的"道路、桥梁和电力网络受损"。

应急管理部门说，喂子坪地区有遭受"多场"强雷雨袭击的风险。

当局在一份声明中警告说"随着持续降雨，山区和土壤将高度饱和，很可能引发其他灾害，包括山区山洪和泥石流。

法新社说，几周来，中国的降雨量创下历史新高，并多次发生致命洪灾。自7月31日以来，暴雨袭击了中国北部地区，造成的死亡人数持续上升，周五达到至少78人。

路透社今天引述中国央视称，在吉林省，大约 500名官兵、62 辆汽车和 3 台施工机械正在努力加固一个90 米长的河堤缺口，保护下游29个村庄。

央视还说，在山西中部霍州市，由于暴雨引发的洪水将一些居民困在楼房里，一些低洼房屋面临积水决口。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅