赖清德出访巴拉圭 强调向国际社会展现台湾坚持民主自由

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台湾副总统赖清德周六(8月12日）启程前往巴拉圭参加新任总统就职典礼，并将过境美国。美国总统拜登周六指派内政部长德布拉·哈兰率团出席这项盛会。赖清德周六在登机前表示，会与理念相同的国家领导人会晤，让国际了解台湾是坚持民主自由和人权的国家，及为维护印太和平所做的努力。

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中央社报道，赖清德周六正式启程前往巴拉圭，参加新任总统潘尼亚（Santiago Peña Palacios）、副总统阿里亚纳（Pedro Alliana）就职典礼。访团预计18日返台，期间过境纽约与旧金山。

美国总统拜登周六也宣布，美方代表团将由内政部长哈兰（Deb Haaland）率领，美国驻巴拉圭大使奥斯特菲尔德（Marc Ostfield）、联邦众议员托雷斯（Norma Torres）等人也将出席就职仪式。

赖清德去年年初代表台湾政府出席宏都拉斯新任总统卡斯楚（Xiomara Castro）就职典礼时，与美国副总统哈里斯同坐第一排，两人短暂寒暄致意，这是台美副总统首次在国际场合自然互动。

赖清德周六在登机前表示，会与理念相同的国家领导人会晤，让国际了解台湾是坚持民主自由和人权的国家，及为维护印太和平所做的努力。

他指出，将透过这次出访，和世界各国领袖展开自信的交流，也会和理念相同的国家、代表团会晤，让国际社会了解台湾是坚持民主、自由、人权的国家，同时积极参与国际事务，且让国际知道台湾维护印太和平所做的努力。

台湾副总统赖清德12日启程出访巴拉圭，中国同步在东海海域实施军演。台湾总统府周六表示，台湾总统蔡英文取消客博会行程，召集相关人员与幕僚召开幕僚会议，即时掌握周边局势。

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