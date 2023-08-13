中国医疗反腐176院长书记被查 医生最低月薪仅1600元

中国/医疗

随着官方在医疗领域的反腐整肃，中国医药体系一些结构性问题也被检视，其中包括医生的收入。

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中央社发自上海的报道说，中国正进行史上最大力度的医药领域反腐行动，除了官方选择的时机引发猜测，中国医生基本薪资不高的情况也受到关注。据报导，有底层的规培医生一个月仅实领人民币1600元。

据红星新闻报导，截至8月12日，全国已有176位医院院长、书记被查，实际数字可能更多。多地还公布了检举医药领域腐败的专线。此外，以往被认为合规的医疗学术会议，这次也被认为存在腐败，纷纷暂停。

在这场医药领域的反腐整肃中，中国的医疗结构和医生的收入情况受到关注。

据第一财经对众多医生的采访报道，从医学院毕业的大学生，要经过规培（住院医师规范化培训）和住院医生阶段才能一步一步晋升成为主治医生、副主任医师、主任医师等。据一位医生介绍，硕士规培属于最底层，干着最繁琐的工作，可能每个月到手工资只有1600元。

一位正在广州某三甲医院进行规培的医生对第一财经记者表示：“就拿同龄人来说，能做医生的一般都是学习较好的人，别的行业从业者有些在30岁左右已经有车有房，成为人生赢家了，但我们还在靠‘情怀’支撑。对于医生而言，25岁～30岁是人生最艰难的五年。”

上海一家三甲医院主治医师告诉第一财经记者，（在上海）一般而言，规培需三年，然后需工作满两年，才能去考主治医师，之后满五年才能升副高（副主任医师）。在规培阶段，第一年不具备执业证，每月到手工资只有2000元～3000多元，在第二年和第三年，月收入大概在5000元～6000多元。到了住院医生阶段，到手月薪在7000元～10000多元。

第一财经获悉，急诊是医疗机构最重要的部门之一，也是医院最苦最累的部门，但是收费低。一些好的医院为了鼓励医生去急诊科，特别在制度方面进行优化，提高急诊科医生的收入，鼓励医生在一线治病救人。

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