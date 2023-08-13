中国医疗界反腐风声鹤唳 甚至出现夫妻反目

中国医界反腐海啸

中国最近在医药界发起反腐运动，鼓励民众举报，出现医务人员举报领导、患者和医药代表举报医生，甚至家人互相举报、夫妻反目等现象。有点当年的“文革”在医药界复现的感觉，弄得人人自危。

广告 继续浏览后续

中纪委和国家监委7月28日召开“开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署大会”，会议称要“加大执纪执法力度”，“深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。

据指目前至少有159位医院院长和医院党委书记被查。本周以来，几乎每天都有医疗系统干部落马的消息通报。一些自媒体也披露了一些有专长的医生“看病发财”，完全丧失医德的故事。

但是，运动式反腐令人怵目惊心，自由亚洲援引一位不愿公开姓名的湖南医疗界人士说，中纪委进驻医疗系统后，医院一片紧张，有医院要求医生或专家退还讲座的酬劳：“有些就很严苛，要你之前收的讲课费都退出来。现在作好退钱的准备。比如，医生、专家，那些医药公司曾邀请很多主任专家去给下面的小医院医生去讲课，或者学术交流。主办方会付劳务费。他们（政府）现在矫枉过正，一旦要做什么，不是‘极左’就是极右。”

8月1日，上海正式施行『举报奖励实施办法』最低奖励金额分别为5000元，上限为100万元。对‘食品、药品(含医疗器械、化妆品)、特种设备、工业产品质量安全等领域“再亮利剑”。8月11日，上海市医保局发布『关于征求“关于印发上海市违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法实施细则的通知”意见的公告』，上海举报违法违规使用医疗保障基金拟最高奖励20万元。

陕西省争先恐后，根据澎湃新闻，陕西11日率先 公布医疗腐败整治情况，根据通报，现已处理937名人员，并退还3470个红包。从报道看，医疗反腐运动如同“排雷”，全省各级卫生健康部门、医疗卫生机构“自下而上深入开展自查自纠”，一直查到医院科室，“医院排查临床科室和职能科室2万3331个。”

医界反腐，风声鹤唳，官媒凤凰网12日就有三则报道，除了有关上海举报最高奖励20万元外，还有“西安市胸科医院院长李向前被查”；“深圳一医生被妻子举报收回扣‘出轨，官方介入调查”。尤其后一条新闻，与文革期间发生的夫妻互相举报，父子反目，“大义灭亲”颇为相似。

医疗界的运动式反腐让人人自危，一位医生投信给网络知名人士“李老师不是你老师”说：“现在宣传口已经完全把医生放在人民的对立面，大肆宣扬医生贪腐。作为一名医生，我很痛心，大部分医生都是廉洁的，医生收入其实并不高(医生都是经过辛苦学习来的，平时工作压力也比很多行业大，经常需要值夜班)，医疗成本高是科技水平问题，不是分配问题，一味地向医生开刀只会导致医生躺平，民众就医将更加困难。信中还说，政府一方面要求公立医院回归公益性，另一方面又要求医院自负盈亏，两者存在本质矛盾，我们医生在其中不断被挤压。”

中国医疗界存在腐败现象，深为民众诟病，主要是看病难，看病太贵，医保变相贬值，优质医疗资源被特权阶层占据，高干享受高干病房；一般病人家属为了给亲人治病，不惜贿赂医院院长，给医生送红包。

几日来，网上大量转发『证券时报』10年前的一条微博，2006年原卫生部副部长殷大奎曾透露中科院一份关于领导干部职务消费的调查报告内容，当时政府投入到医疗费的80%专供党政干部，每年花费大约500亿元人民币。有网友批评说，造成中国人看病难看病贵的正是这几百万党员干部!

不过，不少人士批评说，中国医疗界存在的腐败现象，正如在中国其他领域存在的腐败现象一样，绝非个别人，个别领域的问题，而是制度问题，正如习近平上台以来，就高举反贪旗帜，但是“腐败份子”层出不穷。反腐成为选择性反腐，成为党内斗争的工具。

网友“徒步的起手”认为医疗反腐跟历次运动反腐一样，结果会越反越腐，无非是把腐败机会从广大从业人员集中到少数人手中。他认为中国的医疗腐败不是人性问题，而是制度问题，就是通常说的制度性腐败。他发推文批评中国现行的医疗制度是“党国体制的产物”，“医院领导等于官僚，医生要追求好生活，离不开灰色收入。药厂和医疗设备公司八仙过海，争相行贿。几十年如一日，官府不作为，睁一只眼闭一只眼。手头紧了才想起来反腐，追溯既往，人人自危。一阵风过去，怨声载道，一地鸡毛。”

网友雨后蘑菇说，“当一个国家靠运动来纠错，意味着法律体系的瘫痪。”“而且这些贪腐现象的存在，追根究源是政府的立法执法的缺陷造成的，最应该追责的是相关政府部门，没有权力的保驾护航和权力寻租，不会容忍和允许这些现象的长期存在。说到底，这次的整治贪腐不过是纵容羊吃草，然后养肥了，就出栏该杀了剪羊毛吃羊肉了。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅