中国驻德国大使吴恳：“中国不是风险”

中德关系

中国驻德国大使吴恳接受《柏林日报》采访，称中国不是风险，中国希望合作。但如果德国推出针对华为的惩罚措施，中国不会袖手旁观。

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《柏林日报》现在发表了本月七日在柏林对吴恳大使的采访。这是取消新冠防疫政策以来，吴恳首次接受面对面的采访。《柏林日报》的印象是，吴恳一口流利的德语，彬彬有礼，但态度坚定。采访话题没有禁忌，批评性的问题也可以不受限制的提出。

就德国联邦研究部长瓦青格刚刚对中国学生的科学间谍活动发出警告一事，吴肯回应说，除此之外，德国联邦宪法保护局发布了一份安全通知，其中将中国当局列为情报部门。“在我看来，这种做法已经变得歇斯底里、疯狂和需要接受治疗的仇华心态。”这种做法毒化了合作气氛，而且会侮辱某些群体。吴恳呼吁德国一些政客和当局做好自己的事情，别插手学生。中国学生留学德国不是今天才开始，制度差异也不是从今天才存在。将中国学生描绘成威胁的指控根本不属实。

在问到对德国政府的对华战略的看法时，吴恳表示：“中德之间的共识远多于分歧。 两国是伙伴而不是竞争对手。”“ 对世界稳定和全球经济的最大威胁是一些国家人为搞分裂对抗、脱钩、破坏供应链。 德国目前面临的挑战和问题都不是中国造成的。 如果德国将中国视为竞争对手和系统性对手，这不符合两国利益。 因此，我们希望德国奉行理性的对华政策。 从意识形态角度制定对华战略，只会导致误解、加剧误解。”

就华为和中兴技术可能被排除在德国5G网络建设之外一事，吴恳表示，如果德国出台针对华为的惩罚措施，中国不会袖手旁观。“华为和中兴通讯已多次证实遵守德国安全法规。 但几年来，我们观察到，一些国家，特别是美国，试图抹黑华为、中兴通讯。 但他们无法提供任何证据证明存在安全风险。 如果德国没有正当理由将华为排除在5G网络之外，这不仅违背了公平的市场规则，而且德国也损害了自己。德国企业并不回避竞争。 但竞争需要公平的框架条件。 近年来，中国企业为德国数字化进程做出了重要贡献。 现在，公司变得越来越强大，但它们却突然变得碍眼。 中国有句俗话，过河拆桥。 我还想澄清一个反复提出的虚假论点，即中国的基础设施不对欧洲企业开放。 这不是真的。 诺基亚和爱立信最近赢得了中国移动的竞标。 这样，他们就可以将中国市场的份额翻倍。 开放总是相互的。 希望德国为所有中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。 听说德国政府正在考虑将华为排除在5G网络之外。 如果联邦政府真的朝这个方向做出决定，并且没有任何真实证据证明这些产品对德国构成安全威胁，我们不会袖手旁观。 我们将采取一切必要措施，维护中国企业的合法利益。”记者追问中方可能采取的措施是什么，吴恳没有做出详细回答，只是说：“有句俗话说：你怎么待我，我就怎么待你。”

就中国人权问题受到德国政界诟病一事，吴恳大使回答说：“对于人权问题，我们有不同的看法。 大量事实和数据表明，中国的人权状况处于历史最好水平。 四十多年来，中国政府使约8亿人摆脱了贫困。 中国已经消除绝对贫困。 世界上没有任何其他国家成功地做到了这一点。 这是人类最伟大的进步之一。 国际民意调查机构的多项调查显示，90%以上的中国人对政府工作表示满意。 当然，人权没有完美的状态，只有更好的状态。 我相信德国也不敢说自己的人权状况是最好的。 我们不排除就此进行讨论，愿在相互尊重、平等相待的基础上，与包括德国在内的所有利益攸关方积极寻求对话与合作。 我们希望解决分歧，互相学习，共同前进。 但我们不能接受的是，德国一些政客将人权问题工具化、政治化、当作武器。 我们反对德国一些行为者以人权为借口采取保护主义措施的观点。”

就德国目前大谈减少对华依赖时使用的流行词“去风险”和“脱钩”，吴恳回答说：“将中国列为风险是没有根据的。 中国的开放程度越来越高，我们正在培育越来越市场经济、国际化的市场环境。 我们希望通过对话协商解决矛盾。 关于您提到的镓和锗的出口新规定：这两种原材料具有“军民两用”的特性，也就是说它们也可以用于军事用途。 国际上对此领域的严格控制是司空见惯的。 这些限制并不针对个别国家。 在欧洲和美国，受到出口管制的商品种类要广泛得多，甚至有明确的命令限制对中国的出口。 据称，欧洲在稀土和其他原材料方面越来越依赖中国。 但坦率地说，中国对欧洲的依赖可能比欧洲对中国的依赖更大。 我们会因此断绝与欧洲的联系吗？ 不会的。”

他还说：“如果非要谈独立，那么依赖就是相互的。 中国依赖德国和欧洲。 几十年来，这两个经济体一直紧密相连。 我们共同努力，共同创造财富。 如果没有包括与德国在内的全球合作，中国的快速发展是不可想象的。”

他还说：如果德国放弃中国市场，别的国家会去抢占中国市场。但他的印象是，德国企业对合作继续感兴趣。

就乌克兰战争，吴恳表示：“乌克兰危机性质复杂，对国际局势产生毁灭性影响。 从历史上看，任何冲突最终都是在谈判桌上得到解决。 中国不是危机的根源或参与者。 作为联合国安理会负责任的成员，我们始终站在和平一边。 因此，习近平主席已经明确了四点立场：尊重主权和领土完整、遵守联合国宪章原则、尊重主权和领土完整。”

他还说：“我们与美国就重要国际问题进行会谈。 但我的印象是，美国人虽然在欧洲安全中发挥着特殊作用，但对快速政治解决方案并不真正感兴趣。 乌克兰危机的解决离不开美国的积极参与。 关于中美关系，我想说的是，近年来，人们对中国存在一些严重误判。 美国将中国视为其最大的地缘政治竞争对手，并试图以国家安全为借口将经济关系政治化。 但这些关系是世界上最重要的双边关系之一，友好地处理这种关系符合两国人民的利益，也符合世界各国人民的利益。”

就德国一些政要对中国感到不安并持严厉批评态度一事，吴恳回应说：“我认为，德国政坛和当局中的一些人需要改变他们的看法。 中国的发展没有理由害怕中国。 正如德国谚语所说：恐惧不是个好顾问。”

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