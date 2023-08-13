全民抓间谍让外商唯恐避之不及 中国公布24条欲挽救外资

外资撤离中国潮

就在外资纷纷撤离中国之际，中国政府13日推出24条优化外商投资措施期冀挽救外资，但中国间谍法上路后形成的寒蝉效应难以驱散。

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中国国务院周日发布『优化外商投资环境，加大吸引外资力度』24条政策措施，包括支持外商投资在华设立研发中心，承担重大科研攻关项目；保障外商投资企业国民待遇、加强外商投资保护；推动外资项目“早签约、早落地、早开工、早投产”；为外资企业外籍高管、技术人员及家属提供入出境及停居留便利、提高外国人永久居留身份证在公共交通、金融服务、医疗保障、网路支付应用便利度，对信用风险低的外企降低抽查比例和次数等。

不过，北京急于挽救外资救经济的举措与今年以来实施的一些政策似乎自相矛盾，根据中国欧盟商会六月份公布的一项调查，受中国监管措施、政治化因素影响，欧洲企业 对中国营商环境信心大幅下降，四分之三的企业重新考虑过供应链策略，其中12%表明已将部分业务撤出中国。

中国『对外关系法』以及修订的『反间谍法』7月1日生效后，美国当局建议公民“重新考虑”是否前往中国旅行，以避免中国当局任意执法、禁止出境及错误拘留的风险。

美联社的报道指出，由于投资信心随着中国新修订的反间谍法扩大对“间谍活动”的定义范围及其他挑战而暴跌，外国公司纷纷将投资及在亚洲的总部撤离中国。

尤其中国官方倡导“全民举报抓间谍”更令外国投资人望而止步。在『反间谍法』生效一月后，中国国家安全部8月1日通过中国社交媒体微信发布公开社会动员令，号召全民举报间谍，并宣布举报有功者有赏。

路透社报道，中国有关间谍行为的定义宽泛模糊引发了美国警觉，美国表示，外国公司在中国有可能因为从事正常的商业活动而受到惩罚。

华尔街日报日前援引曾多次去中国，但现在不想去了的波士顿的商业顾问凯利表示，“现在中国把自己描绘成一个非常反西方，特别是反美的国家，让我很不安。”

为去中国投资提供咨询服务的律师事务所Harris Bricken合伙人哈里斯也对华尔街日报表示，中国最近对西方尽职调查公司和其他公司进行调查的事件，包括对贝恩公司（Bain & Co.）等全球咨询公司突击搜查造成恐怖效应，“除非迫不得已，否则人们不会前往中国”。

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