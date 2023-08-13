北戴河会议

北戴河是中共领导人理想的休假之地，他们通常利用这个机会“务虚”，在表面闲适轻松的环境下密商“方略”。今年的北戴河对习近平更不一般，这是他执掌大权十年之后，终于在去年10月推翻党规，取得第三任总书记之后迎来的第一个北戴河假期，曾经有权有势的党内元老或消失，或名存实亡，他无需再忍受他们指手画脚了，可以一边享受北戴河美景，一边“挥斥方遒”。然而，习近平遇到了很大的难题。

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这是许多观察人士的看法，习氏政权，十年选择性反腐，三年残酷清零，终究达致废除中共党规，开启第三任总书记，并向无限任期迈步的目标，然而，国内国外，阴霾笼罩，危机四伏。

掌握所有权力的习近平并不能高枕无忧，这从他的提拔不久的亲信一个接着一个莫名消失可窥一斑，秦刚担任外长半年即已免职，下落不明，火箭军司令李玉超上任一年半，与政委一道被取代，副司令吴国华自杀，很蹊跷。原中央警卫局局长王少军死后三月，才向外公布简短死讯，他的死亡真相是什么？在中共高度控制内部信息的背景下这些不明不白的事件都有某种恐怖的印痕。仅仅几月前、几周前，他们还是习近平的亲信，他们的下落，他们的失宠，甚至他们的死亡，都在滋生着难以言传的恐怖情绪。而且都发生在一个短暂的时段，习近平开辟第三任总书记任期的头年。

在对外关系上，放弃韬光养晦，让唯上的“战狼”把党国的真实面孔袒露在世人面前，其中破坏最大的就是中美关系。美国认定北京将会给美国国家安全带来危险，拜登政府在推出一系列限制向中国出口高科技包括高端芯片及制造设备的措施之后，8月9日又签署最新对华投资禁令，限制美国企业投资中国敏感科技，包括半导体、量子运算以及人工智慧等领域。白宫虽然宣布不打算与中国脱钩，华尔街日报的报道说，“美国对华投资禁令将进一步推动美中脱钩”，这一进程已经启动，后果难以估量。“北戴河会议”会采取措施反击拜登禁令吗？

其实，北京目前面临的最严重最紧急的难题应是中国目前的经济状况。在中美贸易战最激烈的时期，习近平曾设想过经济内循环，以及重拾毛泽东自力更生的方针。三年清零后，中国经济呈现出空前衰败的局面，让这一脱离世界自个内循环的空想也完全落空。从今年上半年中国官方公布的数据分析，支撑中国经济的几大支柱都出了极大问题，房地产面临崩溃，出口萎缩，经济增长不再，陷入通缩。在经济领域，几乎每天都可以听到不好的消息。

金融时报11日报道，“北戴河会议”有一个急需解决的问题，如何抢救中国的经济。但在国家安全及党控制一切比 经济复苏更重要下，要讨论结构性经济改革异常艰难。报道援引加州大学政治经济学教授史宗翰表示，这是因为官员们担心这会激怒最高领导层。他认为，没有人可以建议减少军事、国防、维护内部安全以及对民众大规模电子监控的开支。

中国经济陷入困境，前景不明，习近平何解？中国问题专家邓聿文认为，习近平将很难找到“解”，“因为造成中国经济一落千丈的不是别人，正是他自己。由于他大权独揽，政令己出，破坏了中国经济的发展环境，扰乱了经济规律，让中国经济彻底熄火。”

但是，最大的一个疑问是，习近平对中国经济目前的困境到底有多大程度的感知？他周边尽是歌功颂德的大臣，他们在多大程度上能给非常自负的习近平讲实话？从官媒传播的信息来看，尽管经济疲弱，官媒还在吹捧习近平亲自指挥的英明。在国际关系上，习近平对自己把中国拖入险境到底有多大程度的感知，从他自认“东升西降”，从而作出一系列误判来看，习获得的信息可能是他的近臣为了讨好他而提供的信息，一些剔除了危险信号的信息。

但从习撤换火箭军一批高级将领来看，习似乎又对自己所处的“孤家寡人”的地位有相当的感知，他不断地讲保江山，讲政权安全，要求全党对他忠诚，要求全党捍卫“两个维护”，“两个确立”。

有分析认为，这说明习近平的不安全感是深重的。秦刚消失，火箭军一锅端，到底是亲信也不可靠，还是习近平登上权力绝顶，孤家寡人，疑心越来越重？

所以他不断地讲“保江山”，讲政权安全，“防患于未然”，只有他的安全，才是国家的最高安全，为平复这一步安全感，就要不断地整肃，不断地“反腐”，而最近国安部动员全国人民动手抓间谍，举报间谍就是一个非常极端的例子。

当最高领导人习近平感觉不安全的时候，整个国家就风声鹤唳，人人自危。

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