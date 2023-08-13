叙利亚大马士革附近导弹库发生爆炸

叙以/军事

8月13日星期日黎明前，叙利亚首都大马士革附近的导弹库传出剧烈爆炸声，叙利亚人权观察披露，这是叙利亚政权的盟友、亲伊朗民兵的导弹武器库，位于首都东部山区。爆炸造成物质损失。

Des décombres près de Damas en Syrie après une frappe israélienne, le 7 mars 2022. 以色列发动袭击后，大马士革附近的废墟 2022 年 3 月 7 日

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总部设在英国的叙利亚人权观察组织负责人拉赫曼向法新社表示：暂不清楚这是一次空袭还是地面行动。

另据叙利亚官方媒体萨那通讯社报道：当晚，大马士革郊区听到了“爆炸声”，不过，报道没有具体说明爆炸原因。

法新社引述叙利亚人权观察披露的信息指出：周一，以色列袭击了大马士革郊区的军事据点和军火库，造成4名叙利亚士兵以及两名亲伊朗的武装分子死亡。另有两名叙利亚士兵和五名外国战斗人员受伤，袭击行动还摧毁了叙利亚政权的盟友-亲伊朗民兵在大马士革国际机场附近的武器和弹药库。

以色列很少对此类袭击行动发表评论，但明确表示希望阻止伊朗在其家门口落足。

叙利亚人权观察披露，7月19日，以色列对大马士革附近的军事据点和亲伊朗团体阵地发动了夜间袭击，造成3名亲政府武装分子死亡，4人受伤。以色列还瞄准了叙利亚沿海省份塔尔图斯的一个防空基地。

2011年叙利亚战争爆发以来，以色列对叙利亚政权、伊朗军队以及大马士革的盟友、以色列的死敌、亲伊朗的黎巴嫩真主党进行了数百次空袭。

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